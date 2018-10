Le débrayage des facteurs se poursuit par ailleurs à Niagara Falls.

Ailleurs au pays, des grèves tournantes sont aussi en vigueur, lundi, à Brandon et à Winnipeg, au Manitoba, ainsi qu'aux Îles-de-la-Madeleine (où le débrayage se poursuit).

Dans toutes les villes touchées par un débrayage, la livraison du courrier et des colis est suspendue, indique Postes Canada, qui ajoute que ces moyens de pression peuvent aussi ralentir son service ailleurs au pays.

Les négociations entre Postes Canada et le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes se poursuivent en présence d'un médiateur dans le but de parvenir à une entente pour le renouvellement de la convention collective des employés.