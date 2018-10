Au début de l'année, on était bien content d'apprendre que Destination Sherbrooke voulait appuyer le projet de la Société d'histoire de Sherbrooke pour rouvrir la prison , se rappelle le président de la Société de sauvegarde de la prison Winter, Martin Barette.

Le projet de visites thématiques ou la mise en place d'activités de jeux d'évasion dans la prison Winter sont une fois de plus mis sur la glace. « On n'aura pas ces sommes d'argent pour développer ces projets. Ça veut peut-être dire qu'ils sont retardés ou qu'on va devoir les travailler autrement en faisant de la recherche de financement », indique le directeur-général adjoint de Destination Sherbrooke, Mario Grenier.

La Société de sauvegarde avait pour objectif de faire visiter la prison afin que les gens puissent voir son plan architectural et connaître son histoire. Pour y arriver, il faudrait investir au minimum 100 000 $ pour remettre le bâtiment aux normes. C'est connu, la vieille prison tombe en morceaux. Des investissements majeurs sont nécessaires , rappelle M. Barrette.



En attendant, la Société de sauvegarde entretient la prison avec le peu de moyens qu'elle possède, mais le temps joue contre l'organisme qui espère du concret rapidement. Le mur d'enceinte s'effrite. On met de la tôle pour empêcher les infiltrations d'eau, mais c'est vraiment laid. Le toit coule aussi, on patche. On est vraiment dans des travaux de survie tout simplement , se désole-t-il.

Une fois les réfections effectuées, la prison pourrait accueillir de petits groupes de visiteurs. D'ici là, les portes resteront closes.

La prison située au centre-ville de Sherbrooke a été fondée autour de 1895 et a été habitée jusqu'en 1990. À l'époque, elle comptait 51 cellules, mais la prison pouvait parfois accueillir jusqu'à 96 détenus en même temps.