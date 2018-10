Matthew Vincent Raymond, 48 ans, est accusé du meurtre au premier degré de deux civils et des deux premiers policiers qui étaient allés à leur rescousse.

Il était de passage en cour lundi matin, mais les procédures ont rapidement été ajournées, afin de donner à ses avocats le temps de préparer une motion sur une possible évaluation psychiatrique.

Matthew Vincent Raymond est attendu en cour le 5 novembre prochain.

Lors de sa dernière comparution, le 22 octobre, il avait pris la parole alors que ce n'était pas à son tour de le faire et il avait clamé son innocence. Il avait lancé qu'il avait eu un moment de folie et qu'il n'est pas coupable.

La fusillade de Fredericton

Deux civils, Donnie Robichaud et Bobbie-Lee Wright, et deux agents de la Force policière de Fredericton, Robert Costello et Sara Mae Helen Burns, ont été abattus lors de la fusillade du 10 août.

La motivation du tireur et les circonstances entourant la fusillade restent méconnues.

Selon les témoignages de voisins et de policiers, le présumé tireur était dans son appartement au troisième étage d'un immeuble de logements lorsqu'il a ouvert le feu avec une carabine.

Les policiers appelés en renfort sur les lieux ont finalement atteint le tireur à l'abdomen, ce qui a mis fin à la tuerie.

Le présumé tireur a été hospitalisé à la suite de la fusillade. Il a été transféré dans un établissement correctionnel provincial après avoir obtenu son congé de l’hôpital.