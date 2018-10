Koltygin a profité de deux occasions en avantage numérique pour donner une avance de 1-0 aux Voltigeurs au premier engagement. Il a de nouveau trompé la vigilance de Brendan Creegan en deuxième période pour mettre les siens en avant 3-1.

Creegan a été remplacé devant le filet du Phoenix après avoir offert un troisième but à l'adversaire en 14 lancers. Alex Brousseau a remplacé le partant devant la cage des locaux et a réalisé 10 arrêts.

Joseph Veleno et Gregor MacLeod ont tous les deux inscrit un but et ont récolté deux mentions d'aide, tandis que Xavier Simoneau a récolté un but et une mention d'assistance. Cédric Desruisseaux a complété la marque.

Tirant de l'arrière 2-0 au premier vingt et par 5-1 après 40 minutes de jeux, le Phoenix n'a pas été capable d'inscrire plus que deux buts.

Taro Jentzcsch a capitalisé en fin de première période pour réduire l'écart 2-1. Alex-Olivier Voyer a trouvé le fond du filet après 1:40 de jouée en troisième période.

Les hommes de Stéphane Julien n'ont pas été en mesure de profiter des trois avantages numériques offerts au Phoenix.

Cataractes 1 Tigres 3

Marc-Antoine Brouillette a inscrit deux buts dans un intervalle de 1:58 en troisième période et les Tigres de Victoriaville ont vaincu les Cataractes de Shawinigan 3-1.

Mikhail Abramov a aussi touché la cible pour les Tigres, alors que Sean Larochelle a récolté deux aides. Tristan Côté-Cazenave a repoussé 29 lancers.

Xavier Bourgault a été le seul à faire bouger les cordages dans le camp des Cataractes, qui avaient défait les Tigres 4-1, vendredi. Lucas Fitzpatrick a accordé trois buts sur 31 lancers.

Brouillette a brisé une égalité de 1-1 après 5:30 de jeu en troisième période, avant de profiter d'un avantage numérique pour offrir un but d'assurance aux Tigres.