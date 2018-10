Lenard Broadhead a expliqué à CBC que les rongeurs avaient effectué une série d’attaques ciblées sur les filtres à air, le moteur et les injecteurs.

Les réparations lui ont coûté près de 1 000 dollars.

Maintenant, sa nouvelle routine est de démarrer son véhicule à distance en gardant un espace suffisant pour sa sécurité, puis de surveiller le capot pour éviter les écureuils en fuite.

De nombreux constructeurs se sont tournés vers les bioplastiques ces dernières années. De la résine dérivée de soja, de l'écorce de riz, de maïs, d’huile de ricin et même d’agave sont utilisées pour la fabrication de coussins de siège, de moulures en plastique et de revêtements isolants pour les câbles dans les véhicules les plus récents.

Aux États-Unis, plusieurs recours collectifs ont été intentés contre Honda, Kia et Toyota, les plaignants affirmant généralement que l’isolation du fil, respectueuse de l’environnement, dégage une légère odeur de vanille quand elle est chaude - trop tentante pour les rongeurs.

Lenard Broadhead juge que les dommages sont plus qu'un simple problème dispendieux, il s'inquiète pour sa sécurité.

Au début du mois, alors qu'il conduisait, toutes les alarmes de sa voiture se sont déclenchées, raconte-t-il.

Il a roulé jusque chez le concessionnaire à 30 km/h. Les garagistes découvrent que des fils menant au système d'injection de carburant de son véhicule avaient été rongés.

Composition des plastiques

Au Hunt Club Honda, le directeur du service après-vente, James Ringwald n’est pas si sûr du problème. Il a ajouté que le fait que les rongeurs ravagent les véhicules n’était pas un phénomène nouveau et que les voitures de toutes les générations et de tous les constructeurs pouvaient être très attrayantes pour les animaux.

Mais Lenard Broadhead est persuadé que le problème réside dans la composition des plastiques de sa voiture, car d'autres automobiles comme Kia, Mazda, Hyundai et Ford ont été garées dans son allée et aucune n'a été rongée par les écureuils.

L'existence d'un ruban adhésif Honda 4019-2317 au poivre de cayenne est un aveu tacite qu'il existe des problèmes propres à Honda.

Comment se fait-il qu'ils soient le seul fabricant à vendre cela? demande Lenard Broadhead, sceptique.

En plus d'investir dans ce type de ruban, l'ancien employé du gouvernement fédéral, âgé de 69 ans, stationne désormais sa voiture dans un garage fermé.

C'est le seul endroit sûr , déclare-t-il.

Il a également ajouté un sac en filet contenant des boules à mites et des boules de coton imbibées d'huile de menthe poivrée près de son moteur. De plus, il fait son propre élixir avec du savon à vaisselle, d’eau et de sauce au piment fort à vaporiser autour du périmètre de son allée.

Honda Canada n'a pas répondu aux questions de CBC sur les problèmes de plastiques dans les nouvelles voitures.

Honda n'est pas la seule entreprise à développer des bioplastiques pour des applications industrielles.

En 2006, Mazda a annoncé la création d’un bioplastique contenant 88 % de maïs. En 2016, Ford Motor Company et Jose Cuervo ont annoncé le développement d’un bioplastique durable dérivé de fibres d'agave.