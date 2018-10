L'appareil, un Boeing 737 Max, transportait 188 passagers et membres d'équipage.

« L'avion transportait 178 passagers adultes, un enfant et deux bébés ainsi que deux pilotes et cinq personnels de cabine », a déclaré Sindu Rahayu, directeur général de l'aviation civile au ministère des Transports. « L'avion avait demandé à revenir à sa base avant de finalement disparaître des radars », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le pilote du vol 610 comptait 6000 heures d'expérience, tandis que son copilote en comptait plus de 5000.

L'avion, qui se dirigeait vers la ville de Pangkal Pinang dans l'île de Sumatra, a perdu le contact avec les autorités 13 minutes après le décollage, selon les autorités. Le vol devait durer 70 minutes.

Au cours des dernières heures, l'agence indonésienne de gestion des catastrophes a publié en ligne des photos sur lesquels on peut voir un téléphone intelligent écrasé, des livres, des sacs et même des parties de fuselage de l'avion. De son côté, la télévision indonésienne a diffusé des images de marée noire et de débris.

Des membres d’une équipe de secouristes se préparent pour aller à la recherche de survivants du vol JT 610 de Lion Air, qui s’est écrasé en mer indonésienne en provenance de l’aéroport de Jakarta le 29 octobre 2018. Photo : AFP/Resmi Malau

L'Agence nationale de recherche et de sauvetage a déclaré que l'avion s'est retrouvé dans l'eau au large de la province de Java occidental, à une profondeur de 30 à 35 mètres.

Le chef de l'agence, Muhammad Syaugi, a déclaré lors d'une conférence de presse que des plongeurs tentaient de localiser l'épave de l'avion qui, selon le site spécialisé en aviation Flightradar24, était flambant neuf et avait été livré à Lion Air en août.

Un porte-parole de Boeing a d'ailleurs déclaré que le géant « suivait la situation de près », sans toutefois donner davantage de détails à propos de l'appareil impliqué dans cette tragédie.

Un appareil de la compagnie aérienne Lion Air s'est écrasé en mer indonésienne le 29 octobre 2018. Photo : AFP/Roslan Rahman

La pire catastrophe aérienne depuis 2014

Cet accident est la pire catastrophe aérienne en Indonésie depuis qu'un vol d'AirAsia reliant Surabaya à Singapour a plongé en mer en décembre 2014, tuant les 162 personnes qui se trouvaient à bord.

Lion Air est l'une des plus jeunes et des plus grandes compagnies aériennes d'Indonésie, desservant des dizaines de destinations nationales et internationales.

En 2013, l'un de ses Boeing 737-800 a raté la piste en atterrissant sur l'île de Bali, où il s'est écrasé dans la mer sans faire de victimes parmi les 108 passagers.

En 2007, les compagnies aériennes indonésiennes ont été interdites de vol en Europe pour des raisons de sécurité, mais plusieurs ont été autorisées à reprendre du service au cours de la décennie suivante. L'interdiction a été complètement levée en juin dernier. Les États-Unis ont levé l'interdiction qui a duré une décennie en 2016.