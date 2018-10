Un texte de Jérémie Bergeron

Chaque jour, le stationnement gratuit des bureaux et du garage de la STO, rue Jean-Proulx, est occupé par une centaine de voitures. Pourtant, les employés de la STO ont un laissez-passer mensuel, lui aussi gratuit, la carte Multi.

Selon des chiffres obtenus par Radio-Canada, 80 % des employés du transporteur n'ont jamais utilisé leur carte Multi. Par conséquent, seulement 20 % des employés de la société se sont servis de leur avantage au moins une fois dans la dernière année.

Un service « centré sur les heures de pointe », selon le syndicat

Le président du syndicat des chauffeurs et employés d'entretien de la STO, Guy Gosselin, explique qu’il est difficile pour ses membres de se rendre au boulot avec le service d’autobus, en raison d’horaires atypiques.

Ceux qui pourraient avoir la possibilité de le faire, oui, ils le prendraient le transport en commun , raconte M. Gosselin. C’est sûr qu’en dehors des heures de pointes, le service est extrêmement diminué. C’est difficile de gérer ça, en plus que sur le réseau, il y a souvent du retard.

Certains employés peuvent débuter leur quart de travail peu après 4 h le matin, alors que d’autres peuvent le terminer à 3 h. Presque impossible donc pour la vaste majorité d’entre eux de l’utiliser pour le travail, selon le syndicat.

Veut veut pas, le réseau du transport en commun est vraiment centré sur les heures de pointe. Guy Gosselin, président du syndicat des chauffeurs et employés d'entretien de la STO

La porte-parole de la STO, Sophie St-Pierre, soutient de son côté que plus de 80 % des 853 employés ont un horaire hors normes.

Ça rend les choses difficiles pour eux s’ils souhaitent utiliser le transport en commun, étant donné aussi les emplacements de nos garages, dans des quartiers industriels , soutient Mme St-Pierre.

Cependant, ces employés n’utilisent pas non plus le transport en commun la fin de semaine ou lors de leurs journées de congé, puisque les données fournies par la STO montrent que leur carte Multi n’a jamais servi.

Le réseau de la STO se transforme, passant d’un service livré essentiellement vers les centres-villes en heure de pointe, sur semaine, pour maintenant offrir un service local, plus fréquent et plus performant en période hors pointe et les fins de semaine , répond la société. Ceci permet à la clientèle, comme aux employés, de développer de nouvelles habitudes de déplacement.

Pour les employés qui ont un horaire plus régulier , la STO se dit confiante d’avoir un meilleur taux d’utilisation de la carte Multi. Sur les employés de bureau, je suis certaine qu’il y en a qui l’utilisent, parce qu’on est quand même à 20 % d’utilisation , affirme Mme St-Pierre.

Il est cependant impossible de déterminer si ce 20 % d’employés voyage régulièrement en autobus, puisque les données fournies par la STO indiquent uniquement que ses employés l’ont utilisé au moins une fois .

La porte-parole croit également qu’il serait injustifiable d’ajouter du transport juste pour les employés. Il faut aussi qu’il y ait une certaine capacité et une certaine fréquence pour les usagers réguliers.

Le président du syndicat des chauffeurs et employés d'entretien de la STO, lui, estime qu’un changement à leurs horaires, avec moins de quarts divisés et des heures continues, pourrait aider à augmenter l’utilisation du réseau par les employés.