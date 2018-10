Un texte de Rose St-Pierre

Le directeur général et chef programmateur du WIFF, Vincent Georgie, constate que le rayonnement du festival grandit chaque année.

Après 14 ans, c’est devenu un événement incontournable dans la région. On voit de plus en plus de gens du sud-ouest ontarien, même d’Ottawa ou Sudbury à cause de notre programmation , explique-t-il.

Notre festival devient tranquillement un festival régional, voire même provincial. Vincent Georgie, directeur général et chef programmateur du WIFF

Une impression partagée par plusieurs cinéphiles qui fréquentent le WIFF depuis plusieurs années.

Pour Jean Sauvé, le WIFF est devenu un incontournable. C’est une progression constante. C’est un des meilleurs festivals de films d’ordre communautaire au pays , note-t-il.

Jean Sauvé se réjouit aussi du nombre de films en français à l’affiche cette année. Lorsqu’on parle de culture francophone hors Québec… d’avoir entre 15 % à 25 % de la programmation en français, dans notre langue, dans notre culture, c’est sans comparaison partout au pays , ajoute-t-il.

La programmation est variée, elle va satisfaire des groupes d’âge différents et répondre à des valeurs très variées. Jean Sauvé, un habitué du WIFF

Giselle Hinch assiste au mois à cinq films au WIFF depuis une dizaine d’années. Elle fait le trajet de Harrow à Windsor. Elle aussi est ravie de voir que la programmation francophone prend autant de place cette année. Il y a une belle variété de films présentés… les choix ont été difficiles cette année ! , dit celle qui prévoit faire quelques marathons de films.

La résidente de Harrow n’est pas étonnée de voir le festival gagner en popularité.

C’est le bouche-à-oreille, mais il y a aussi une nouvelle vitalité dans le centre-ville de Windsor, avec le collège St. Clair et l’Université , précise-t-elle.

L'incontournable

Nous avons demandé aux intervenants dans cet article de nous soumettre leur film incontournable de cette édition.

Je l’ai vu il y a un peu plus d’un an et je ne l’ai jamais oublié : le film C’est la vie des réalisateurs des Intouchables, Olivier Nakache et Éric Toledano. C’est drôle, c’est touchant, c’est rassembleur. C’est l’histoire d’une équipe qui prépare des noces dans un château français… mais tous sont plus incompétents les uns que les autres , dit Vincent Georgie.

Je suis spécialiste sportif, alors c’est certain que le documentaire The Russian Five de Joshua Riehl qui montre la grande époque des Russes jouant pour les Red Wings de Détroit m’intéresse. De 1997 à 2008, en 11 ans, l’équipe de Détroit a gagné quatre coupes Stanley. Avec cinq Russes dans une équipe de la NHL, c’était une première , dit Jean Sauvé

Je ne manquerai pas La disparition des lucioles de Sébastien Pilote. On n’a pas la chance de voir des films québécois dans les salles ici. Je sais que c’est un film très populaire et très bien reçu au Québec , dit Giselle Hinch.

143 films, documentaires et courts métrages seront présentés cette année, dont 26 longs métrages en français. Le grand film qui marque l’ouverture du festival, Capharnaüm, de Nadine Labaki, sera présenté lundi soir au théâtre Chrysler. Le festival se poursuit jusqu’au 4 novembre.