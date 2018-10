Un texte de David Rémillard

Boufeldja Benabdallah a décroché le téléphone, tôt dimanche matin, pour transmettre ses condoléances à la communauté juive de Québec.

Même si la tuerie de Pittsburgh, survenue samedi, s'est produite dans le pays voisin, à plus de 1200 kilomètres, il tenait à témoigner de sa solidarité au nom des musulmans.

Instinctivement, nombre d’entre eux vivant dans la région ont voulu offrir leur soutien, selon M. Benabdallah.

Au fur et à mesure que des détails de l’attaque ayant fait onze morts étaient rendus publics, le président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) recevait des messages de sympathies à transmettre aux proches des victimes et à toute la communauté juive.

Beaucoup se sont sentis interpellés par la similarité du crime avec la tuerie de la Grande mosquée.

« La synagogue, comme nous la mosquée, c’est sacré. On va là-bas pour prier, pour se rencontrer, pour discuter, pour parler de faire le bien et proscrire le mal. Et là, ils ne voulaient pas autre chose les gens qui étaient dans la synagogue, si ce n’est que cet individu est entré et a tué sans crier gare, sans sensibilité aucune », s’est désolé M. Benabdallah.

Ça nous a rappelé le 29 janvier. C’était pour nous terrible et on sent la [même] douleur que les familles ressentaient ici le 29 janvier. Ça va être la même chose pour ces familles qui sont loin de nous à Pittsburgh et pour lesquelles nous avons une pensée très spéciale. Boufeldja Benabdallah, président du Centre culturel islamique de Québec

Le CCIQ tenait à profiter de l’occasion pour souligner que les musulmans n’ont pas oublié le soutien manifesté par la communauté juive après l’attaque de la mosquée.

« On est des amis, on est des frères en humanité. On a eu leur appui pendant l’événement du 29 janvier », a-t-il rappelé.

David Weiser, président de la communauté juive de Québec, était touché par le geste du CCIQ. M. Weiser est heureux du « dialogue » et « des amitiés » qui se sont développés à la suite de la tuerie de la Grande mosquée.

Ensemble, les deux groupes ont l'intention de promouvoir le vivre-ensemble et dénoncer tout sentiment violent envers les minorités.

Avec d’autres groupes religieux de Québec, ils participeront à un rassemblement dimanche prochain, probablement devant l’hôtel de ville, en hommage aux victimes de Pittsburgh.

Message contre les armes

Depuis l'attaque de la mosquée, Boufeldja Benabdallah milite pour l’interdiction des armes de poing au Canada.

Pour lui, l’attaque de Pittsburgh montre encore une fois la nécessité d’en restreindre l’accès. « Ces armes n’ont aucune utilité » dans une société comme la nôtre, insiste-t-il.

Il entend maintenir la pression sur le gouvernement canadien pour qu'il modifie ses lois encadrant les armes à feu.