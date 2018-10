Un texte de Catherine Bouchard

Des employeurs en mode séduction, un tour de ville et même un vol en hydravion : rien n'a été laissé au hasard pour tenter de convaincre des jeunes professionnels de s'établir à La Tuque.

Crystel Ibit entend s'établir en Haute-Mauricie si elle obtient une offre d'emploi. Originaire du Cameroun, elle vit au Québec pour ses études depuis quelques années. « Ça me rappelle un peu mon pays, parce que chez nous, il y a beaucoup de verdure. Comme ici, il y a beaucoup d'arbres. À La Tuque, je me sens comme à la maison », souligne-t-elle.

Jérôme Joanny et Cécilia Mêlée, un couple originaire de la France, envisageaient aussi de faire le saut s'ils trouvent tous deux un emploi. « On sent que la nature est vraiment à proximité, mentionne M. Joanny. Il y a beaucoup d'espaces verts et les maisons sont jolies, je suis assez surpris. On sent un côté historique. Ça l'air assez agréable. »

La Tuque est actuellement aux prises avec une importante pénurie de main-d'oeuvre. Un programme comme Place aux jeunes, avec un bon taux succès, devient donc essentiel pour plusieurs entreprises. Plus d'employeurs que prévu se sont d'ailleurs joints à l'activité.

« C'est vraiment une excellente expérience. Les gens viennent ici et voient tout le positif qu'il y a.Toutes les compagnies sont ici, donc on montre vraiment une mobilisation au niveau des entreprises. Puis, on est content que les gens soient intéressés à venir voir. On a des postes à offrir vraiment intéressants et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, essayer des les attirer et de les garder », affirme la surintendante des ressources humaines chez Produits forestiers Résolu, Mariève Raymond.

Durant la fin de semaine, le Carrefour jeunesse emploi a tenté de faire connaître La Tuque pour assurer une meilleure rétention de ces travailleurs qualifiés. D'ailleurs, plus de la moitié de la cohorte des 27 et 28 septembre est d'origine immigrante.

« C'est souvent les étudiants étrangers qui sont attirés par les régions parce que ça leur rappelle la tranquillité de leur pays et c'est ce qu'ils viennent rechercher au Québec. Ils ne cherchent pas nécessairement les grandes villes », estime l'agente de migration du programme Place aux jeunes du Haut Saint-Maurice, Mélina Faucher.

Les jeunes rencontrés par Radio-Canada semblaient charmés par la ville et avaient bien l'intention de s'y établir s'ils recevaient une offre d'emploi.