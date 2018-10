« L’année passée, c’était ma première année à l'université et lorsque j’ai dit que j’étais francophone, les gens étaient " so, t'es du Québec? ", mais je suis d'ici, ma famille est ici depuis des générations, je suis Fransaskois, pas du Québec. C’est vraiment ça que les gens ont de la difficulté à comprendre », a déploré Aden Tournier, un participant.

L'événement, organisé par l'Association jeunesse fransaskoise (AJF), a permis aux jeunes de réfléchir aux façons de remplir le paysage provincial de la présence francophone, par exemple avec des chandails aux messages accrocheurs, des pancartes, ou des logos.

Après 6 ans d'absence, le Forum jeunesse fransaskois a été organisé cette fin de semaine pour inviter les jeunes à réfléchir à la place du français dans leur quotidien tout en les appelant à l'action. Photo : Radio-Canada

« C’est essentiellement du marketing de la francophonie pour augmenter la visibilité de la francophonie en Saskatchewan, soit dans les compagnies ou hors des compagnies, juste pour qu’on puisse être vu et savoir où sont les ressources francophones et les services en français », a expliqué Aden Tournier.

Dans le cadre du concours Pitch ton projet, des jeunes ont également profité du forum pour développer des initiatives entrepreneuriales qui contribueraient à cet objectif.

Collin Burelle, par exemple, veut développer, avec son partenaire, une bière fransaskoise et intégrer sur les canettes des biographies bilingues de personnalités historiques fransaskoises.

Je fonce, on est dedans à 100 %. Collin Burelle, participant de Pitch ton projet

« [On voudrait aussi] subventionner des événements francophones dans toute la Saskatchewan pour leur dire que nous sommes ici, nous sommes une communauté, nous sommes fiers, nous sommes forts », a-t-il expliqué.

Les participants au Forum jeunesse fransaskois ont écrit des dizaines d'idées sur des post-it avant de sélectionner un plan d'action. Photo : Radio-Canada/Lise Ouangari

La campagne de sensibilisation vise aussi à encourager l'offre active des services en français au sein des entreprises qui en sont capables, tout en poussant les Fransaskois à davantage s'affirmer pour solliciter des services en français.

Taylor Morrison, une autre participante, rapporte par exemple que beaucoup de Fransaskois n'ont pas d'accent en anglais alors que l'accent d'un Québécois encourage parfois une personne à proposer de poursuivre une conversation en français.

« Juste à cause du fait qu'on n'a pas d'accent en anglais, les personnes ne nous demandent pas si on veut un service en français, donc c'est à nous de prendre l'initiative pour demander des services », a-t-elle déclaré.

Le plan stratégique prévoit par ailleurs de créer un espace francophone, comme un quartier ou une résidence universitaire.

Des jeunes appelés à prendre leur place

Marie-France Kenny, une consultante bénévole pour l’AJF qui a participé au forum, estime que les jeunes peuvent apporter un second souffle aux initiatives communautaires.

On dit souvent les jeunes c’est l’avenir, mais ce n’est pas l’avenir, c’est le présent. Marie-France Kenny

« Il est temps que les jeunes prennent leur place. Je me rends compte que nous les vieux, on est de plus en plus ancrés dans les mêmes idées, dans les mêmes façons de faire et que les jeunes ont beaucoup à apporter », a-t-elle fait remarquer.

Le directeur général de l'AJF, Julien Gaudet, admet que certaines initiatives existent déjà ou ont déjà été évoquées, mais il estime qu'elles pourraient être optimisées.

« On n’est pas en train de réinventer la roue, mais plus de la maximiser », a-t-il déclaré.

Derrière ces initiatives pour prendre leur place dans la province, Julien Gaudet espère aussi que les jeunes affirmeront leur fierté d’être Fransaskois.

Il a ajouté que l'AJF s'emploiera à concrétiser le plan d'action élaboré par les participants.