M. Vecera aura pour tâche de conserver cette mairie d'arrondissement dans le giron d'Ensemble Montréal, après le passage de sa prédécesseure Chantal Rouleau vers la politique provinciale.

Les électeurs sont appelés aux urnes le 16 décembre.

Âgé de 47 ans, M .Vecera est fondateur et directeur de programmes et du développement social au Centre de leadership pour les jeunes Don Bosco, un poste qu'il occupe depuis 21 ans.

« Mon travail auprès de la communauté et des familles est une extension de ma propre vie. Siéger à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles me permettra de contribuer et d'avoir un impact à une plus grande échelle », a déclaré le candidat lors d'une cérémonie tenue en compagnie de son chef, Lionel Perez.

Selon ce dernier, le candidat à la succession de Mme Rouleau « connaît bien la réalité de ses concitoyens qui apprécient son dévouement pour les familles de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Son engagement s'étend aussi aux questions d'environnement et de sécurité publique dans l'arrondissement ».

Ensemble Montréal, qui forme l'opposition officielle à l'hôtel de Ville de Montréal, compte quatre conseillers sur les six présents au conseil d'arrondissement, dont la mairesse d'arrondissement suppléante. Une conseillère fait partie de Projet Montréal; quant au sixième conseiller, il siège comme indépendant.