Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau

Cette formation de 75 heures, gratuite pour les membres, a pour objectif de former l'équipage à intervenir en mer peu importe la météo.

Le but est vraiment de former les gens à être à l'aise dans n'importe quelles conditions de jour, de nuit. Stéphane Leblanc, instructeur de la Garde côtière canadienne

Deux instructeurs enseignent à six étudiants à l'aide de deux embarcations dans le cadre de la formation avancée de sauvetage offerte par la Garde côtière canadienne. Photo : Radio-Canada/Marie-Josée Paquette-Comeau

Six candidats sont soumis pendant sept jours, avec l'aide de deux embarcations de type Hurricane 753, à des exercices d'homme à la mer, de simulation d'évacuation aérienne en hélicoptère grâce à un partenariat avec l’armée canadienne, de chavirement d'embarcations et des exercices de sauvetages de nuit.

On envoie vraiment les candidats dans l'eau, dans une eau qui est à 4 degrés présentement. Philippe Guillot, instructeur de la Garde côtière canadienne

C’est la première fois que la Garde côtière canadienne organise cette formation à Rimouski. Elle se donne traditionnellement dans le secteur de Tadoussac. Cette formation est nécessaire pour gravir les échelons de la Garde côtière canadienne ou pour tout simplement être mieux outillé pour faire face aux intempéries lors de sauvetage.

Le commandant pour la Garde côtière auxiliaire de l’Est-du-Québec, Ted Savage, en sait quelque chose. C’est lui et son équipe, accompagnés des pompiers de Rimouski, qui ont sauvé la vie à deux personnes lors du sauvetage d’un voilier le 21 septembre dernier.

Une femme a été propulsée contre les rochers et est demeurée en mer plus de trois heures avant d'être sauvée par la Garde côtière auxiliaire canadienne le 21 septembre 2018 à Rimouski. Photo : Radio-Canada

Même après 35 ans d’expérience en navigation et sauvetage, Ted Savage fait partie de cette cohorte. Il considère cette formation exigeante autant du point de vue physique que mental.