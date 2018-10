Des modifications ont été apportées au système informatique pour faciliter l'achat des billets et la location du matériel, et les remontées mécaniques ont été améliorées.

Ces derniers jours, plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour aider à préparer les pistes et nettoyer l'endroit.

Le directeur général du Centre de plein air Mont Kanasuta, Alain Vanier n'attend que la baisse des températures pour commencer à produire de la neige artificielle.

Aussitôt qu'il va y avoir des fenêtres de froids autour de -10 [degrés Celsius] autant le jour que la nuit, pour, disons trois jours et plus idéalement parce que pour partir notre système à neige ça nous prend, quand tout va bien, 4 heures pour que tous les canons soient en opération. Et nous avons des canons qui fonctionnent quand même bien quand les températures sont sous les -10 [degrés Celsius] , explique Alain Vanier.

L'autre nouveauté cette année, le Centre de plein air Mont Kanasuta va ouvrir une cabane à sucre pour ses clients.