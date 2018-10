Je veux apprendre plus le français et je n’ai pas beaucoup d'opportunité de parler avec d'autres personnes , indique une participante, Savannah Van Dongen.

Le concept est simple. Ce sont des rendez-vous rapides inspirés du phénomène de speed dating. Ici, l'objectif n'est pas seulement de faire des rencontres, mais aussi pour permettre aux francophones de tout niveau, de se délier la langue, le temps d'une courte conversation.

Quand on rencontre quelqu'un dans une langue, on a tendance à parler dans la langue dans laquelle on s'est rencontré, même si ça fait longtemps qu'on se connaît , explique Lucie Taussig, de l’Alliance française d’Halifax, qui a mis sur pied l’activité de speak dating.

Cette année, les organisateurs du festival étaient déterminés à attirer plus de jeunes participants et pour y arriver, ils ont élaboré une entente avec l'Université Saint-Mary's.

On a créé une passe étudiante, donc lorsqu'ils viennent à un événement, il y a des petites cases, on les coche et comme ça ils reviennent avec et ça donne des crédits pour leur cours de français , dit Mélodie Jacquot-Paratte, membre du comité organisateur du Francofest.

L'incitatif fonctionne, car la moyenne d'âge des participants au FrancoFest a chuté. « La majorité de la salle était remplie de gens dans la vingtaine lors de la soirée d’ouverture. C’est un changement pour nous! », s’exclame Mme Jacquot Paratte.

L’évènement est gratuit, mais les jeunes doivent se prêter au jeu.

Les activités du FrancoFest visent à répondre aux besoins partagés par de nombreux jeunes francophones en quête de contextes informels pour améliorer leur français.

Avec les informations de Stéphanie Blanchet