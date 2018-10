Les options de logements sont limitées pour les personnes âgées à Cocagne. Près de la moitié de la population à 50 ans et plus et on a pas beaucoup de choix de logement , indique Jean Hébert, maire de Cocagne.

Jean Hébert, le maire de la communauté rurale de Cocagne. Photo : Radio-Canada

Il y a tellement d’aînés dans la petite municipalité que des chercheurs s’y intéressent. Mario Paris professeur en travail social à l’Université de Moncton mène un projet à Cocagne depuis le printemps dernier afin d’en faire un laboratoire de recherche sur les aînés.

Les communautés sont contentes qu’on les approche, plusieurs ont un problème avec les logements pour aînés , explique le professeur Paris.

Majella Dupuis est la présidente du comité Communautés amies des aînés à Cocagne. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

La réunion de dimanche servait entre autres à évaluer différents modèles pour l’avenir. On veut un modèle innovant, des habitations vertes mêmes, avec de l’énergie renouvelable et pourquoi pas être un pôle d’innovation , indique Magella Dupuis, présidente du comité municipalité amie des aînés de Cocagne.

Les résultats des discussions seront compilés par Mario Paris et son équipe. Ils pourront ensuite faire des propositions basées sur ce qui existe ailleurs dans le monde.

Notre but est surtout de voir ce que les gens à Cocagne pensent, comment ils s’imaginent le futur , conclut le maire.

Avec les informations de Mathieu Massé