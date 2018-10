Selon la police, deux hommes armés se sont approchés du véhicule garé samedi vers 22 h. Ils n’ont pas pu ouvrir la portière et ont tiré un coup de feu sans faire de blessé.

Ils se sont ensuite enfuis à bord d’un VUS foncé.

Un des suspects avait le visage recouvert d’un foulard, portait un chandail à capuchon foncé et une casquette de baseball sur la tête, précise la police. Le second suspect est d’une imposante carrure et mesure 1,80 m environ.

Toute personne ayant des informations pertinentes est priée d’appeler la police municipale ou Échec au crime.