Durant trois jours, les participants du congrès annuel de l’ACSF ont pu échanger sur les nouveaux défis de la profession.

« Le congrès a vraiment offert l’occasion de regarder les grands enjeux, d'acquérir de nouvelles compétences cliniques, de se tenir au courant des derniers développements en matière de recherche et de pratique. Voir comment les sages-femmes peuvent elles-mêmes faire partie de la solution », détaille Nathalie Pambrun.

Du racisme systématique

L’un des grands enjeux de cette rencontre était le racisme systématique dans les soins de santé. « Il faut qu’on se regarde aussi comme praticiennes, explique la nouvelle présidente de l’ACSF. Il y a des enjeux sociaux, il y a des inégalités économiques, il y a des préjugés culturels. Ce sont plein de facteurs qui contribuent au racisme systématique au sein du système canadien de santé. »

Selon Nathalie Pambrun, c’est un problème qui sous-tend tout le système de santé canadien. « Je suis sage-femme métisse au Manitoba et j'accompagne beaucoup d’adolescents des Premières Nations. Si une de mes clientes se présente à l'hôpital, juste par la couleur de sa peau on la traite différemment », dit-elle.

« On la traite comme quelqu’un qui n’aurait pas la même considération que d’autres pour le bien-être de son enfant », ajoute Nathalie Pambrun.

Selon elle, le Canada devrait se doter d’une étude sérieuse sur le sujet. « Des chercheurs aux États-Unis et au Royaume-Uni ont étudié les effets du stress causé par le racisme systématique et interpersonnel dans les soins de santé. Il y a des effets néfastes par rapport à la santé maternelle et fœtale », pointe-t-elle.

Pas assez de sages-femmes au Canada

Nathalie Pambrun remarque également que le métier de sage-femme n’est pas encore très reconnu au Canada.

« Il n’y a pas encore assez de programmes de formation. On est encore une profession marginalisée en partie parce que ce sont des femmes qui s’occupent de femmes », croit-t-elle.

« Les sages-femmes offrent des soins primaires aux personnes enceintes et aux nouveau-nés durant la grossesse. Si vous avez une sage-femme, vous n’avez pas besoin de voir d’autres personnes. On travaille en collaboration avec des médecins et des spécialistes », explique Nathalie Pambrun.

« On navigue dans le système de santé pour que nos clientes reçoivent les meilleurs soins. C’est un suivi très personnalisé », précise-t-elle.

Une profession qui apporte certes des bénéfices aux familles, mais qui est pourtant loin d’être répandue.

« Je dirais qu’un des défis de notre profession est qu’à l'échelle nationale, on a une main-d’œuvre assez réduite. On fait à peu près 11 % des accouchements au Canada. Au Manitoba, on est à peu près 70, on fait 6 % des accouchements », souligne Nathalie Pambrun.

Elle reste néanmoins enthousiaste quant à l’évolution de sa profession. De 500 sages-femmes en 2005, le Canada en compte aujourd’hui 1850.