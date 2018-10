Horreur antisémite dans une synagogue de Pittsburgh

Des gens se recueillent devant un mémorial improvisé près de la synagogue Tree of Life à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Photo : Reuters/Cathal McNaughton

Un tireur a ouvert le feu dans une synagogue du centre de Pittsburgh, en Pennsylvanie, tuant 11 personnes – dont une Torontoise – et en blessant plusieurs autres, dont des policiers. Le tireur présumé a déjà publié des commentaires ouvertement antisémites en ligne.

À Montréal, mais aussi ailleurs au pays, des citoyens se sont rassemblés pour dénoncer la violence et la haine.

Le Brésil prend un virage vers la droite

Des électeurs attendent en ligne pour aller voter pour le second tour. Photo : Reuters/Bruno Kelly

Les Brésiliens ont choisi dimanche leur nouveau président lors du deuxième tour à l'élection présidentielle. Le candidat de l'extrême droite, Jair Bolsonaro (56 % des voix) a défait son adversaire de gauche Fernando Haddad (44 % des voix) du Parti des travailleurs, un parti grevé par les scandales de corruption.

Un Canada transformé par le réchauffement climatique

Le Canada n'échappera pas aux conséquences des changements climatiques. Photo : Radio-Canada

Le pays n'échappera pas aux transformations climatiques provoquées par l'activité et la pollution humaines. Inondations, sécheresses ou encore incendies; les événements météorologiques extrêmes sont appelés à se multiplier, avec des conséquences souvent catastrophiques. Contre ce fléau, toutefois, des gens d'ici se mobilisent.

Toutefois, le premier ministre du Québec François Legault hésite encore à se rendre en Pologne au mois de décembre pour la 24e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP24), malgré de multiples pressions.

Une voie plus ou moins carrossable vers les Jeux

Calgary se rapproche de voir à nouveau la flamme olympique brûlée sur son territoire. Photo : Getty Images/Getty/Allsports UK

À l'approche de l'hiver, les sports de neige occupent de plus en plus les athlètes d'ici, mais aussi de leurs entraîneurs et des organisateurs. Pendant que les prouesses du patineur Keegan Messing à Laval font rêver Patinage Canada en vue des Jeux de Pékin, en 2022, dans l'Ouest, le torchon brûle entre le gouvernement albertain, partisan du retour des Olympiques à Calgary en 2026, et le gouvernement fédéral à Ottawa.

90 bougies et un album pour Gilles Vigneault

Gilles Vigneault a récemment fêté ses 90 ans. Photo : Marcel Broquet

Chanteur immortel, Gilles Vigneault a profité des célébrations de son 90e anniversaire pour lancer un nouvel album. Intitulé Ma jeunesse, il revient sur le parcours de ce monstre sacré de la chanson québécoise.

Bonne semaine!