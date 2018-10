Un texte de Camille Martel

Ça fait 15 ans que je suis impliqué dans les Jeux de l’Acadie , raconte Yves Arsenault, nouveau président de la Société des Jeux de l’Acadie.

L’homme originaire de la région de Kent, a été directeur du comité régional de la Péninsule acadienne pendant 10 ans et pendant six de ces années il a aussi été chef de mission et de délégation de la Péninsule acadienne.

En route vers le 40e anniversaire

Fraîchement élu à la tête de cet organisme qui lui tient à coeur, M. Arsenault sait qu’il aura un rôle important à jouer cette année. Le gros dossier, c’est le 40e , dit-il.

Des participants des Jeux de l'Acadie 2018. Photo : Radio-Canada/Monique Bourque

La quarantaine c’est quelque chose et on est très important pour la jeunesse acadienne. Yves Arsenault, nouveau président de la Société des Jeux de l’Acadie

La finale des Jeux de l’Acadie se déroulera comme toutes les autres finales, assure M. Arsenault, mais sera accompagnée d'événements spéciaux pour souligner l’implication des membres au cours des 40 dernières années : On ne sait pas encore comment ce sera fait, mais on travaille là-dessus.

L’organisation des Jeux se penche sur le dossier depuis au moins un an, précise le nouveau président.

Outre le 40e anniversaire, d’autres éléments ont été discutés lors de l’assemblée générale.

On veut aussi amener les Jeux à progresser et à s’améliorer. De plus, on veut développer davantage le côté culturel , ajoute-t-il.

Aussi, l’organisation souhaite créer davantage de partenariats avec les organisations sportives et avec des commanditaires. Ce serait intéressant de trouver des entraîneurs professionnels qui accepteraient de participer aux Jeux.

Quatre municipalités pour accueillir les Jeux

Quatre municipalités vont accueillir les Jeux de l’Acadie en 2019, ce qui est une première pour l’organisation.

Le tout se déroula à Saint-André, Grand-Sault, Drummond et Saint-Léonard du 26 au 30 juin.

Yves Arsenault, président de la Société des Jeux de l’Acadie Photo : Courtoisie

Je ne pense pas que ce sera un défi logistique, explique Yves Arsenault. C’est certain que quand on a plusieurs municipalités chaque municipalité veut avoir certaines activités, mais les sites seront pour la plupart tous regroupés à moins de 7 kilomètres les uns des autres.

L’organisation a d’ailleurs profité de l’assemblée générale de cette fin de semaine pour visiter les différents sites.

Les candidatures toujours ouvertes pour 2021

La municipalité hôte des Jeux de 2021 aurait normalement dû être annoncée lors de l’assemblée générale, mais à la date prévue de mise en candidature, aucune municipalité n’avait démontré de l’intérêt , indique Yves Arsenault.

La période de mise en candidature est donc prolongée jusqu’en décembre. L’organisation des Jeux ira visiter les différents sites au printemps et prendra une décision avant la tenue des prochains Jeux, en juin 2019.

Les muncipalités hôtes des Jeux de l’Acadie 2020 sont Saint-Jean et Quispamsis.