Plusieurs dizaines de personnes sont attendues au Monument canadien pour les droits de la personne, situé près de l’hôtel de ville d’Ottawa, où se déroulera la cérémonie entre 17 h et 20 h.

Il s’agit d’un événement « familial et paisible », selon la description affichée sur la page Internet de la veillée, créée par les organisatrices.

Nous invitons tous ceux qui s’opposent au racisme et à la suprématie blanche de se joindre à leurs amis juifs et aux membres de la communauté qui se sentent menacés aujourd’hui , ont indiqué les organisatrices dans un communiqué.

Pour l'une d'elles, Geneviève Nevin, il est important de montrer sa solidarité à la communauté juive. Elle croit que toute la communauté doit démontrer sa résilience face à des actes de la sorte, qui visent toutes les populations marginalisées.

Il faut lutter contre toutes les formes de racisme qui se présentent dans la société. Geneviève Nevin, organisatrice de la veillée

Selon elle, il ne faut plus voir ces fusillades comme des cas isolés. Il faut ancrer ce qui est survenu à Pittsburgh dans le contexte plus large de la montée de la suprématie blanche et des mouvements fascistes et de la violence envers les personnes noires, les immigrants et les réfugiés , a-t-elle jugé.

Plus de détails à venir