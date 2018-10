Le comité de sauvegarde de l'église Saint-Pierre a demandé l'aide d'Action Patrimoine, un organisme qui travaille à mettre en valeur le patrimoine et les paysages culturels du Québec.

Le comité veut inciter la Fabrique Marguerite d'Youville à trouver des solutions pour préserver le lieu de culte.

Sylvain Houle, qui est à la tête du comité citoyen, reproche notamment à la Fabrique de faire preuve de mauvaise foi dans leurs discussions avec les acheteurs potentiels.

« Ils m'ont averti qu'ils coupaient le chauffage dans l'église, qu'il n'y avait pas d'offres d'achat et que personne n'était intéressé à racheter ça. On veut reprendre le bâtiment, mais on n'est pas capable d'avoir les titres clairs, l'église est en pente. Il peut y avoir des risques de glissement de terrain. J'ai vérifié par la Ville, mais c'est des choses que la paroisse devrait nous fournir normalement », indique M. Houle.

La Fabrique Marguerite d'Youville avait décidé de mettre un terme aux activités de l'église Saint-Pierre en raison des coûts reliés à l'entretien du bâtiment qui a presque 100 ans.

Selon des informations de Samuel Desbiens