À son deuxième périple au Bangladesh depuis que la crise a éclaté au Myanmar, Renaud Philippe a passé trois semaines dans les camps de réfugiés de Kutupalong et de Balukhali. Il est rentré à Québec mercredi.

Avec le producteur et réalisateur Olivier Higgins, de MO Films, il a arpenté les immenses camps aux conditions de vies plus que modestes.

Son objectif est de montrer le quotidien « inhumain » de ces réfuglés, hommes femmes et enfants, dont l'avenir semble incertain.

Exposition à Londres

En collaboration avec l'organisme humanitaire SOS Children's Villages UK et The Guardian, une exposition sera présentée aux Londoniens du 6 décembre du 31 janvier. En parallèle, Philippe et Higgins poursuivront la préparation d'un documentaire.

Scène de vie dans les camps de Balukhali Photo : Renaud Philippe/Renaud Philippe

Le photojournaliste espère que ses clichés permettront aux visiteurs de « se sentir interpellés comme êtres humains » devant la précarité des conditions de vie dans les camps.

« L'objectif principal est de faire en sorte que les gens se sentent présents et aient un senti de l'ambiance, de l'atmosphère », résume-t-il.

Les « scènes de vie » sont sa matière première. « Une autre partie de l'exposition sera des témoignages recueillis sur le passé, le présent le futur de différentes personnes rencontrées dans les camps », précise-t-il.

C'est inimaginable les histoires qu'on entend là-bas. Chaque personne a vécu des traumatismes. Il y a une volonté [en Birmanie] de leur faire peur, de leur faire mal. Renaud Philippe, photojournaliste

Répression et incertitude

Victimes d'une répression par l'armée birmane depuis août 2017, près d'un million de Rohingyas, une minorité musulmane du Mynanmar, ont dû abandonner leur pays pour se réfugier au Bangladesh.

Des familles ont vécu des horreurs, d'autres ont été brisées. L'éducation des enfants demeure un enjeu et le statut de ces déplacés laisse craindre une trop longue sortie de crise.

Une réfugiée rencontrée par Renaud Philippe Photo : Renaud Philippe/Renaud Philippe

Ce qui marque Renaud Philippe, c'est l'incertitude qui habite les centaines de milliers de réfugiés.

« Ils attendent » et ignorent tout de leur avenir, a-t-il constaté. Dix mois après son premier voyage au Bangladesh l'hiver dernier, rien n'a vraiment changé. « Les infrastructures sont un peu meilleures que ce qu'elles étaient en janvier et février », relate-t-il.

Le Canada figure parmi les pays qui se sont engagés à fournir de l'aide humanitaire aux Rohingyas. Fin septembre, le Canada a retiré la citoyenneté honoraire consentie à la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi.

Malgré les gestes symboliques et l'aide des organisations non gouvernementales à court terme, Renaud Philippe s'inquiète. « Je ne suis pas très optimiste », craignant qu'une génération de jeunes Rohingyas ne soit sacrifiée.