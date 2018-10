Un texte de Marc-Olivier Thibault

Dimanche matin, le cinéaste Ricardo Trogi a participé à un brunch-conférence, présenté par Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue.

Pendant près d'une heure, devant une salle comble au Centre des congrès de Rouyn-Noranda, il a raconté anecdotes et histoires en lien avec sa carrière de réalisateur.

Un exercice auquel il s'est livré avec plaisir.

D'autant plus que celle-là était moins pointue que ça peut arriver parfois quand je vais au Rendez-vous du cinéma québécois, où on est là autour d'un sujet précis, mais là on pouvait parler d'un peu de tout. Puis on va se le dire le public est quand même chouette, je ne pense pas que les gens ont des attentes en particulier alors... je pense que c'est une bonne façon de rencontrer quelqu'un , a-t-il dit.

Le festival se poursuit en soirée avec la présentation de À tous ceux qui ne me lisent pas de Yan Giroux, mettant en vedette Céline Bonnier, Martin Dubreuil, Henry Picard.

De plus, les festivaliers pourront voir en soirée, en primeur, la 2e saison de la série Terreur 404.

Pour l'occasion, le réalisateur de la série Sébastien Diaz sera présent à cet événement présenté par Radio-Canada Abitibi-Témiscamingue.