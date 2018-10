Sous la pluie et le ciel gris, 200 personnes étaient attendues dimanche devant le musée de l’Holocauste de Montréal. Organisée par le groupe Voix juives indépendantes, l’évènement a attiré des Montréalais de divers horizon, dont des musulmans pour qui la tuerie de Pittsburgh ravive le douloureux souvenir de l’attentat de la Mosquée de Québec.

« Assez c’est assez. […] On a besoin d’avoir plus d’unité à travers tous les mouvements pour faire front commun à cette époque qui devient très troublante », dit Niall Ricardo, l’un des coorganisateurs de l’évènement.

Selon lui, le Québec « ne passe pas non plus à côté de ces mouvements » racistes qu’il voit poindre aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Son de cloche similaire du côté de Jacques Saada, président de la Communauté sépharade unifiée de Québec.

C’est un drame affreux. Une situation très préoccupante. Jacques Saada, président de la Communauté sépharade unifiée de Québec

Pour M. Saada, la tuerie de Pittsburgh n’est pas un cas isolé.

« Nous assistons à une recrudescence des actes antisémites à travers la planète. Aux États-Unis seulement, il y a une augmentation des incidents antisémites de près 50 % au cours de la dernière année », illustre-t-il.

L’organisation juive B’nai Brith Canada s’inquiète aussi. Son avocat-conseil, Steven Slimovich, craint pour la sécurité de la communauté.

Il faut comprendre que le souci au niveau de la sécurité pour la communauté juive n’est malheureusement pas quelque chose de nouveau. Steven Slimovich, avocat-conseil de B'nai Brith Canada

L’avocat explique qu’il est monnaie courante de trouver des agents de sécurité à l’entrée des synagogues montréalaise. Il se demande si ceux-ci devraient maintenant commencer à vérifier systématiquement l’identité de chaque personne avant de la laisser pénétrer les lieux de cultes.

Le « nous » et le « eux »

« On vit dans un monde qui malheureusement fait de plus en plus de différence entre le " nous " et le " eux " », se désole Steven Slimovich.

L'avocat donne l’exemple de la fameuse caravane de migrants se dirigeant vers les États-Unis et la manière dont l'évènement est traité.

« Je dirais que d’une certaine façon on fait la même chose au Québec », avance-t-il

De son côté, Jacques Saada tient à parler de l’antisémitisme comme phénomène global plutôt que d’isoler chaque acte haineux. « On peut trouver des explications locales, mais elles ne font que s’inscrire dans un phénomène beaucoup plus large », explique M. Saada, donnant en exemple la montée de la droite populiste aux États-Unis, en Pologne, en Hongrie ou en Italie.