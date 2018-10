Au cours de l’année scolaire, 2150 élèves reçoivent ces repas gratuits chaque jour. Cela fait beaucoup de sandwichs au porc effiloché, de salades de fruits et de pains banique à préparer, mais Kean Littlechild n’est pas intimidé par l’ampleur de la tâche.

« J’aime être dans une cuisine. J’aime cet environnement. Il me fait sentir bien », avoue l’étudiant de 12e année, les yeux pétillants. « En plus, j’adore la nourriture. »

À ses côtés, un autre apprenti cuisinier, Charlie Roasting, s’émerveille de l’impact que ses efforts ont sur ses camarades de classe. « C’est incroyable de voir que je nourris tous ces jeunes, qui adorent ce qu’on cuisine », s’exclame-t-il, tout en mélangeant une salade César.

Toute cette opération culinaire est le fruit du programme Universal School Foods Strategy, lancé il y a cinq ans par la Commission scolaire Maskwacis afin de favoriser le succès des jeunes. Chaque repas, gratuit pour les élèves, est financé par la Commission scolaire.

Notre objectif est que les étudiants terminent leurs études et aient des vies remplies de succès. Une manière de s’en assurer est qu’ils soient bien nourris et aient accès à des repas nutritifs à l’école. Brian Wildcat, préfet de la Commission scolaire Maskwacis

Le taux de présence des élèves en classe a d’ailleurs augmenté depuis le lancement du programme à l’école secondaire Ermineskin. « Nous avons aussi vu une augmentation graduelle de notre taux de diplomation », fait valoir Brian Wildcat, préfet de la Commission. « On ne peut pas faire une corrélation directe avec la nourriture, mais elle a certainement joué un rôle important. »

Le programme de stratégie alimentaire est présent dans les 11 écoles des 4 Premières nations faisant partie de Maskwacis. Photo : Josée St-Onge

Des carrières qui mijotent

En plus de nourrir les élèves, les apprentis cuisiniers développent leurs compétences culinaires. « J’ai appris à préparer la nourriture et à couper les aliments sans me couper les doigts, à porter des gants et à me laver les mains lorsque je cuisine », raconte Charlie Roasting, un grand jeune homme aux cheveux bouclés.

Ces compétences lui serviront dans sa future carrière de chef, un rêve qu’il caresse, tout comme Kean Littlechild. « C’est ce que je veux faire pour le reste de ma vie », affirme-t-il. L’adolescent veut également faire connaître la cuisine crie davantage. « La soupe de raisins, c’est l’un de mes plats préférés, alors on va clairement en préparer. Et évidemment, on sert du pain banique tout le temps », raconte-t-il.

Les étudiants cuisinent tout à partir d'ingrédients frais, achetés localement le plus souvent possible. Photo : David Bajer

Les étudiants qui participent au programme gagnent en confiance, observe son directeur, Scott Hall. « La cuisine est un endroit où il y a beaucoup de pression et ça forge le caractère des jeunes », estime-t-il.

Un impact sur toute la communauté

Les étudiants s’entendent mieux avec les employés de l’école depuis qu’ils ont commencé à partager leurs repas, remarque Tamara Wildcat, membre du conseil d’administration de la Commission scolaire Maskwacis.

Le programme aide aussi financièrement les familles qui ne pourraient peut-être pas acheter de la nourriture nutritive pour les repas de leurs enfants. « Ce programme permet une équité, une égalité. Personne n’est laissé de côté », affirme-t-elle.

Surtout, elle croit que le succès du programme démontre ce que les Autochtones peuvent accomplir lorsqu’ils sont en contrôle de leur propre système d’éducation. « Pendant trop d’années, on nous a dit quoi faire et ça ne coïncidait pas avec notre vision », rappelle-t-elle. « C’est notre programme. On le voulait. Travailler ensemble, ça favorise le succès. »

Avec les informations de Josée St-Onge (CBC News)