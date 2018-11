La particularité de ce concours, ouvert aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels, est d'être jugé à l'aveugle (le nom des auteurs ne figure pas sur les textes).

Les textes sont évalués en deux étapes : dans un premier temps, un comité de sélection retient les meilleures œuvres et, dans un deuxième temps, ces œuvres sont soumises à un jury composé de trois personnalités littéraires.

Cette année, la présélection a été effectuée par Sébastien Bérubé, Annie Lafleur, Vanessa Bell et Joubert Satyre.

Le jury est quant à lui composé d'Hélène Dorion, de Jean Sioui et d'Elkahna Talbi. Les noms des cinq finalistes seront annoncés le 7 novembre et celui de la gagnante ou du gagnant, le 14 novembre. La liste préliminaire des auteurs de langue anglaise (pour le CBC Poetry Prize) a également été dévoilée et peut être consultée sur le site CBC Books.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur le site Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur le site Radio-Canada.ca.

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.