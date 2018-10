Un texte de Louis Garneau

L'objectif de favoriser le développement du plein potentiel des enfants de 0 à 5 ans est partagé par le Regroupement des centres de petite enfance, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et les maisons de la famille.

Aujourd'hui présidente d'Éclore Côte-Nord, l'ancienne directrice régionale de la DPJ, Denise Langevin, cherche l'appui du public au moyen d'engagements concrets.

Ces enfants-là qui sont maltraités aujourd'hui, bien ça va devenir des adultes qui vont avoir beaucoup de difficultés. Il faut agir tôt, c'est plus facile de construire un enfant que de refaire un adulte. Denise Langevin, présidente d'Éclore Côte-Nord

La maltraitance laisse sur l'enfant des traces cognitives et langagières Photo : iStock/iStock

Rappelant que la maltraitance est due à plusieurs facteurs, Denise Langevin estime qu'il faut agir sur le coût et la qualité du logement, la situation économique familiale, le développement de l'enfant et les habiletés parentales.

« On peut devenir le coin de pays le plus bienveillant à l'égard de nos enfants »

Au-delà des intervenants spécialisés, la démarche vise à obtenir un engagement du public ordinaire.

Je m'engage à être bienveillant à l'égard des enfants. Puis peut-être qu'à un moment donné, je vais donner un coup de main à ma voisine qui passe une période difficile et qui a trois enfants. Denise Langevin, présidente d'Éclore Côte-Nord

La journée organisée par Éclore Côte-Nord dresse un portrait de situation pour chaque MRC et propose des ateliers avec les partenaires, les acteurs-clés et des intervenants autochtones et allochtones. Le psychologue et analyste social Camil Bouchard, auteur du livre Un Québec fou de ses enfants, prononcera une conférence.

La tournée s'arrête lundi à Bergeronnes (MRC de La Haute-Côte-Nord), mardi à Baie-Comeau (MRC de Manicouagan), mercredi à Sept-Îles (MRC de Sept-Rivières) et jeudi à Havre-Saint-Pierre (MRC de Minganie).