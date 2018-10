Un texte de Boualem Hadjouti

Deux choses inquiètent la responsable de la maison des jeunes l'Énergiteck de Val-d'Or, Caroline Labrecque : la banalisation du cannabis et ses effets sur la santé mentale des jeunes consommateurs.

À long terme, j'imagine que ça va avoir des bienfaits d'en discuter puis on se rend compte que les jeunes en parlent aux parents et nous en parlent à nous. Le fait d'en parler on enlève ce sujet comme tabou. Plus on en parle, plus on a des informations, donc on voit que les jeunes sont intéressées, puis qu'ils veulent en savoir davantage , dit Caroline Labrecque.

Nous c'est sûr qu'on a une inquiétude sur la santé mentale [...], mais en même temps nous, plus on donne de l'information aux jeunes, plus ils seront capables de prendre les choix éclairés, à savoir s'ils vont consommer ou pas. Caroline Labrecque

Les locaux de la Maison des jeunes du Témiscamingue Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

À la maison des jeunes du Témiscamingue, la coordonnatrice Céline Robert mise sur la prévention.



C'est l'abus qu'il faut prévenir, dit-elle. Dans le cadre du cannabis, on sait que médicalement parlant, ce n'est pas bon pour le développement du cerveau d'un jeune, on a juste à miser là-dessus. Mais on ne peut pas dire qu'on pèse sur le piton panique par rapport à ça, mais on va faire de belles discussions avec les jeunes.

Un atelier sur le cannabis aura lieu en novembre.

Une information pas toujours claire auprès des jeunes

La façon dont la légalisation de cette substance a été menée inquiète l'Unité Domrémy de Val-d'Or.

L'organisme qui s'intéresse aux problèmes de la dépendance et de la santé mentale croit qu'il y a eu une surmédiatisation du produit au point de le rendre banal notamment auprès de jeunes.

Chacun essaie de se positionner avec une croyance en lien avec leurs champs d'action et ça pose un sérieux problème. On entend toute sorte de choses, il y a une surmédiatisation avec plusieurs champs de pensée, diamétralement opposée et on oublie le cœur même du processus de cette légalisation qui est à la base, de protéger les jeunes entre autres , dit le directeur et psychoéducateur Donald Poulin.

L'intention est peut être positive, mais les résultats on ne voit pas de gros résultats, mais on voit une improvisation. Donald Poulin

Ces derniers temps, l'organisme a reçu des appels de plusieurs parents qui veulent savoir comment aborder le sujet avec leurs enfants.