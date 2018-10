Un texte de Priscilla Plamondon Lalancette

Le 5 novembre 2017, Josée Néron écrivait l'histoire en devenant la première femme à occuper la plus haute fonction municipale à Saguenay. Alors que l'ex-maire Jean Tremblay avait choisi de tirer sa révérence au terme de cinq mandats, la chef de l'Équipe du Renouveau démocratique (ERD) remportait une victoire sans équivoque après quatre années houleuses dans l’opposition.

Dès son arrivée à l'hôtel de ville, la mairesse a voulu se faire rassembleuse en créant une alliance inattendue avec le candidat défait à la mairie Arthur Gobeil. Elle a formé un comité de transition, puis entamé un grand ménage afin de chasser les amis du régime précédent.

La saga des contrats blindés

Josée Néron s'est toutefois heurtée à des contrats de travail béton hors de l’ordinaire dans le cercle rapproché de l’ancien maire. Plusieurs collaborateurs de Jean Tremblay étaient liés à son administration pour les années à venir. La mairesse s'est défendue d’organiser une vendetta politique, mais se départir de ces employés a coûté cher.

La saga judiciaire entourant le dévoilement du contrat secret de l’ex-directeur général de Promotion Saguenay, Ghislain Harvey, a coûté 100 000 $ aux contribuables. L’homme de confiance de Jean Tremblay a empoché une indemnité de départ de 425 000 $. Un an plus tard, le litige entourant son régime de retraite n'est toujours pas réglé.

Ghislain Harvey Photo : Radio-Canada/Priscilla Plamondon Lalancette

D'autres alliés de Jean Tremblay ont aussi négocié leur sortie. Francyne Gobeil a quitté l'hôtel de ville avec 155 000 $. Le directeur exécutif Louis Coulombe a été remercié avec un chèque de 560 000 $.

La crise à Promotion Saguenay

La chef de l'ERD a maintenu le cap pour imposer sa vision, mais Promotion Saguenay est rapidement devenu son talon d'Achille.

Dans le mois suivant son élection, Josée Néron a demandé la mise sous tutelle du bras économique de la Ville et une enquête du ministère des Affaires municipales. Elle a démis Priscilla Nemey de ses fonctions de PDG et placé Arthur Gobeil à la direction par intérim. Puis, elle a convaincu Éric Larouche de lui céder la présidence de l'organisme.

Josée Néron et Éric Larouche se sont entendus sur la présidence de Promotion Saguenay. Photo : Radio-Canada/Bruno Maltais

La mairesse a invoqué un bris de confiance total pour justifier ce coup de barre et promis de changer la culture de l’entreprise.

En janvier, les mandats de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) visant Promotion Saguenay et la Ville ont expiré sans que des accusations soient déposées. Mais en février, c'était au tour des vérificateurs du gouvernement de scruter les activités de Promotion Saguenay, de Diffusion Saguenay et de la Zone portuaire.

Le rapport du ministère rendu public à la fin juillet souligne plusieurs entorses en matière d'embauche et d'octroi de contrats, de même qu'une concentration des pouvoirs, mais rien d'illégal.

Ce rapport dénonce aussi le manque d’indépendance du conseil d’administration de Promotion Saguenay en raison de la présence d’élus. La mairesse qui en a augmenté le nombre pour établir sa mainmise refuse cependant de se plier aux recommandations du gouvernement. Josée Néron occupe toujours la présidence de Promotion Saguenay, ce qu'elle a pourtant toujours reproché à Jean Tremblay. Elle affirmait d’abord qu’elle quitterait la tête de l’organisme en juin, mais répète désormais qu'elle cédera sa place au moment jugé opportun.

Malgré une réforme majeure de la gouvernance et la nomination d’un nouveau conseil d'administration, l'impasse persiste à Promotion Saguenay. L’organisme a vu passer cinq directeurs généraux en un an, dont l'ex-député Denis Lemieux qui a démissionné après trois mois.

Josée Néron, mairesse de Saguenay et le DG de Promotion Saguenay Denis Lemieux Photo : Radio-Canada

Son successeur, Patrick Bérubé, a hérité des compressions de 3 millions de dollars, d’un climat de travail difficile et de la syndicalisation des employés échaudés par une année sur la sellette qui leur a fait craindre le pire.

Patrick Bérubé est accompagné de la mairesse Josée Néron. Photo : Radio-Canada/Rémi Tremblay

Bac bruns et opposition

C’est réellement le fiasco des bacs bruns qui a mis fin à la lune de miel de Josée Néron. En ouvrant un seul bureau pour signer le registre à Chicoutimi, alors qu'elle prônait tout le contraire sous Jean Tremblay, la première citoyenne de Saguenay a donné des munitions à ses opposants et vu naître un véritable mouvement de contestation.

Plusieurs conseillers municipaux ont publiquement dit vouloir reculer dans ce dossier avant que le président de la commission de l’environnement, Simon-Olivier Côté, n’aille au front pour défendre le choix de la ville.

Le conseiller Simon-Olivier Côté a expliqué pourquoi le bac brun a été choisi par Saguenay. Photo : Radio-Canada/Rémi Tremblay

D'ailleurs, même si le Parti des citoyens de Saguenay (PCS) a été rayé de la carte aux dernières élections, son chef Dominic Gagnon est là pour rappeler que le PCS n'est pas mort. Le médecin n’a pas manqué une occasion de critiquer les actions de la mairesse, surtout dans le dossier des bacs bruns.

La guerre des clans politiques, entre l’ancienne administration et la nouvelle, demeure bien vive. Le bras de fer entre la Fromagerie Boivin et la Ville concernant le traitement des eaux usées témoigne de la difficulté des uns et des autres à travailler conjointement.

Les moments de grâce

Josée Néron a tout de même eu droit à plusieurs moments de grande fierté au fil des mois : l'inauguration des studios d'Ubisoft, de la bibliothèque d'Arvida, sa participation au Grand défi Pierre Lavoie, l'annonce d'un centre multisports à Jonquière et la prestigieuse venue du G7, incluant une poignée de main médiatisée à travers le monde avec Donald Trump.

Bref, une année remplie de hauts et de bas, qui restera probablement dans les annales comme l'une des plus mouvementées sur la scène politique municipale, à moins bien sûr que le reste de son mandat nous réserve autant de péripéties. Chose certaine, il reste trois ans pour accomplir les 265 promesses de la « révolution Néron ».