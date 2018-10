Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau

Au Bas-Saint-Laurent, les huit marchés publics répartis sur le territoire ont mis fin à leurs opérations cet automne.

Plus de 10 000 visiteurs ont foulé le sol du Marché public de La Mitis durant l’été. Ces nombreux visiteurs ont rehaussé de 7 % les ventes totales par rapport à 2017.

Selon l’organisation, les touristes sont toujours très présents, mais le marché public a réussi à fidéliser sa clientèle locale ainsi que ses producteurs locaux.

Le Marché public de Rimouski est de plus en plus populaire autant auprès des Rimouskois que des exposants. Durant l’été, le marché a accueilli 33 exposants en moyenne chaque samedi.

Selon la coordonnatrice, Catherine Côté, on observe une augmentation de 2 % du nombre d’exposants par rapport à 2017. Si l’on compare le nombre d'exposants à 2016, ce chiffre grimpe à 6 %, ce qui satisfait l’organisation.

Plus d’une soixantaine d’activités musicales, culinaires et sportives ont également été proposées gratuitement aux familles tout au long de l’été, ce qui favorise les rencontres selon Catherine Côté.

Le Marché public des Basques a enregistré une baisse de fréquentation cette année. Le coordonnateur du marché, Philippe Guilbert, explique cette situation par le retard qu'a pris la nouvelle administration, entrée en poste en début d’année, dans l'organisation du marché.

Mais on a su se reprendre assez bien considérant la situation. Philippe Gilbert, coordonnateur du Marché public des Basques

De plus, le nouvel emplacement du marché, situé dans le stationnement de la microbrasserie Le Caveau des Trois-Pistoles, était moins visible pour les clients selon Philippe Gilbert. Cette réalité a été accentuée par l’incertitude entourant l’emplacement du marché dans les années à venir.