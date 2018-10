Au cours des dernières semaines, le Ministère a rapporté plusieurs cas d’orignaux abattus et abandonnés, soit dans les régions de Timmins, Ignace, Sioux Lookout et Thunder Bay,

Au total, du 13 au 22 octobre, les agents ont porté 132 accusations et émis 329 avertissements dans le cadre de la saison de chasse à l’orignal et au chevreuil à l'aide d'une arme à feu. Des vérifications ont été effectuées auprès de 4768 chasseurs de l’Ontario et des États-Unis.

Infractions reprochées : Conduite d’un véhicule hors route sans assurance

Possession d’une arme chargée dans un véhicule

Possession d’un contenant d’alcool ouvert dans un véhicule

Infractions aux règles concernant la chasse la nuit

Tir à partir d’une emprise routière

Entrée sans autorisation pour chasser

Omission de porter des vêtements orange chasseur

Les accusations ont été portées en vertu de la Loi sur la protection du poisson et de la faune, la Loi sur les véhicules tout-terrain et la Loi sur les permis d’alcool.