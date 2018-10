Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

En plus des épreuves de 10, 15 et 25 kilomètres, le Trail proposait pour la toute première fois une course de 40 kilomètres. Celle-ci a été remportée ex-aequo par l'organisateur de l'événement, Emmanuel Joncas, et le Sherbrookois Jérôme Bresson. Quant à l'épreuve de 25 kilomètres, elle a été gagnée par David Gill.

Si les précipitations de neige des dernières heures n'ont pas su freiner les ardeurs des participantes et participants, Emmanuel Joncas admet qu'elle a rendu l'épreuve plus difficile.

On voyait moins les branches et les roches, donc il fallait être très prudent. Habituellement, on peut compléter l'épreuve du 40 kilomètres en 3 heures 30 minutes. Là, on l'a fait en 3 heures 50 minutes. Emmanuel Joncas, organisateur et coordonnateur du Trail du Bic

La neige n'a pas sur ralentir les ardeurs des coureuses et coureurs. Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

Un bon défi

Si les sentiers balisés du Bic facilitent le travail des coureurs, il n'en demeure pas moins que le tracé propose de bons défis, selon Emmanuel Joncas.

On doit monter le Pic Champlain et redescendre la muraille jusqu'à Saint-Fabien. Ensuite, on remonte. On fait le parcours aller-retour donc ça donne à peu près 1500 mètres de dénivelé positif sur le 40 kilomètres. Emmanuel Joncas, organisateur et coordonnateur du Trail du Bic

En plus de la course de 2 kilomètres destinées aux enfants, les participants pouvaient courir sur des parcours de 10, 15, 25 ou 40 kilomètres. Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

Un 6e Trail

L'organisateur ajoute du même souffle qu'un 6e Trail du Bic est déjà prévu. Le défi sera toutefois d'accueillir plus de gens.