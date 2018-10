Carl Wilson Jr. ne s’est pas déplacé pour aller voter le 22 octobre dernier. Pourtant, les registres de la ville indiquent le contraire.

Un formulaire de vote par procuration au nom de Carl Wilson Jr. existe bel et bien, mais sa signature, qui est requise, ne se trouve pas sur le document légal.

Mon père ne vote pas normalement , affirme sa fille, Justine Wilson, résidente de la ville d’Essex, lorsqu’elle a consulté le formulaire de vote procuration au nom de son père.

S’il a signé un vote par procuration, pourquoi ne me demanderait-il pas de voter pour lui? J’ai voté lundi , demande-t-elle.

Le père de Justine Wilson, Carl Wilson Jr., est l’un des 94 mandataires inscrits sur la liste de vote par procuration de la ville d’Essex.

Lorsque j’ai demandé à mon père s’il était allé voter, au lendemain des élections, il m’a dit qu’il irait peut-être lundi prochain. Je lui ai rappelé que la date des élections était déjà passée , précise sa fille, qui explique que son père se déplace rarement lors des élections.

Justine Wilson dit que son père lui a assuré qu’il n’a jamais signé de procuration et pense qu'il a été pris pour cible parce qu’il ne se présente généralement pas aux urnes.