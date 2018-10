Le bâtiment historique est l'un des plus vieux existants sur la rue Racine.

Après des mois d'analyse, la Ville de Saguenay a finalement donné son feu vert à sa démolition. Au fil des ans, la maison est devenue enclavée par le Manoir Champlain, la résidence pour aînés située juste à côté, qui continue de s'agrandir.

C’est autant pour intéresser et informer les gens que pour essayer de réveiller nos élus. Pierrick Bouchard, citoyen de Saguenay

En s’impliquant dans l’organisation de cette manifestation, le Saguenéen Pierrick Bouchard voulait montrer son ras-le-bol envers ce type de décision qui va à l’encontre de la préservation du patrimoine.

On veut rassembler les gens pour manifester notre mécontentement et aussi, si on a la chance, d’intéresser des gens qui passent par-là, leur faire comprendre l’importance de notre patrimoine , explique-t-il.

Pierrick Bouchard aimerait que Saguenay agisse autrement lorsqu’il est question d’assurer l’avenir de bâtiments historiques.

Une opportunité?

La maison ancestrale n'est pas considérée comme patrimoniale en raison des modifications apportées au fil des ans. C'est la propriétaire de l'immeuble qui a demandé le permis de démolition, pour le vendre au Manoir Champlain.

Selon le conseiller municipal Simon-Olivier Côté, la Ville a tout tenté pour éviter la démolition, mais toutes les démarches ont échoué. Après avoir discuté avec le propriétaire du Manoir, il explique que des promoteurs privés pourraient toutefois obtenir la maison gratuitement s’ils le souhaitaient.

Si quelqu’un la veut, elle est à donner. Quelqu’un pourrait la prendre et la transporter , a mentionné M. Côté en entrevue à Y’a des matins plus tôt cette semaine.