Deux candidats ont chacun obtenu 1008 voix.

Or, d’après le fonctionnaire électoral Dave Turpie, le bulletin ambigu a été coché sur la partie réservée aux candidats à la mairie et non pas sur celle réservée au conseil de ville.

« Le bulletin doit faire l’objet d’une révision judiciaire », indique M. Turpie.

Si le juge accepte le bulletin tel quel, le vote sera départagé, ajoute M. Tupie. En revanche, si ce n’est pas le cas, une élection partielle devra être tenue pour voir le siège occupé.