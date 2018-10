Il s’agit notamment de donner à tous les spécialistes du transport de blessés ou de malades le droit d’administrer les mêmes médicaments, ce qui n’est pas encore le cas.

« Vous voyez beaucoup de paramédicaux en soins avancés dans les villes, par exemple, mais il nous faut ce même niveau de service, sinon plus, dans les régions rurales, explique Nelson Pompu qui est responsable des services médicaux d’urgence à Swift Current.

À lire aussi : Un service d'intervention paramédical sera testé dans les régions rurales

À l’heure actuelle, il existe 105 services ambulanciers en Saskatchewan, dit l’Autorité de la santé : 50 appartiennent à l'État, 50 sont privés et 5 ont un modèle à but non lucratif.

La plupart des services privés ont été créés par des médecins ou des salons funéraires dans les années 30 et 40.

Cette occasion de revoir les contrats ambulanciers provient de la fusion des 12 autorités régionale de la santé de la Saskatchewan en une seule autorité de la santé en 2017.