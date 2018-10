Il s’agit d’une simulation de la vie politique dans un gouvernement de l’Acadie fictif. Les jeunes incarnent des députés, des journalistes et même des lobbyistes.

Si la politique est quelque chose de très sérieux dans l’actualité, la simulation se veut d’abord et avant tout pour le plaisir.

Anyssa Doiron, 23 ans, qui participent comme journaliste, souligne que les jeunes ne se prennent pas toujours au sérieux. C’est vraiment comme du théâtre!

On encourage souvent les jeunes, qui sont en chambre ou comme journaliste, à incarner un autre personnage et de défendre des idées qui ne sont pas normalement les leurs.

Anyssa Doiron, 23 ans, n'en est pas à sa première participation au Parlement jeunesse acadien. Photo : Radio-Canada/Marie-Isabelle Rochon

La jeune femme explique qu’en tant que journaliste, elle n’hésite pas à créer une histoire ou un scandale pour le bien de la simulation.

Par exemple, un soir, les dortoirs des jeunes ont été accidentellement fermés à clef, ce qui a fait les manchettes le lendemain.

Le ridicule et le fun, c'est une façon d'introduire les jeunes à la politique pour la première fois , ajoute Catherine Macdonald qui incarne la présidente de la chambre.

Un projet de loi pour que l'Acadie revendique des territoires dans l'espace a notamment été débattu. Photo : Radio-Canada/Marie-Isabelle Rochon

Dans l’enceinte du parlement

Si le ton est parfois à la blague, la simulation, elle, se veut fidèle à la vie parlementaire habituelle.

Les journalistes attendent les élus sur la passerelle de la chambre pour y tenir des mêlées de presse, des projets de loi sont déposés et votés et des lobbyistes tentent d’influencer leurs décisions.

L’événement se tient dans l’enceinte même de la Chambre d’assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador et les jeunes siègent sur les mêmes sièges que les députés.

On a vraiment les vraies procédures et on applique les vrais règlements , explique Sue Duguay, une jeune femme de 19 ans qui participe comme députée.

Pour certains, la simulation est l'occasion de faire un discours passionné. Sur la photo : Mathieu Manuel, qui incarne le premier ministre de l'Acadie. Photo : Radio-Canada/Marie-Isabelle Rochon

Ce qui est bien, pour les mordus de politique, et là, je m’inclus dans ça, c’est qu’on a vraiment la chance de simuler un projet de loi. C’est amazing!

Le parlement jeunesse acadien se tient tous les deux ans. Des jeunes de 16 à 25 ans y participent.