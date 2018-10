Sur le coup de 8h, près de 8000 abonnés d’Hydro-Québec manquaient de courant en raison de bris de branches d’arbre enneigées et de forts vents.

Les zones les plus touchées sont celles de Cap-Rouge et de Charlesbourg, où on retrouve plusieurs zones boisées.

Les pompiers de Québec et Hydro-Québec sont débordés d'appels pour des structures dangereuses emportées par les vents violents.

Plus de détails à venir