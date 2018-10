La formation baiecomoise reprend ainsi la tête du circuit Courteau avec une douzième victoire en 16 rencontres.

L'équipe dirigée par Martin Bernard a contrôlé le match du début à la fin, dominant l'équipe saguenéenne avec 38 lancers contre 15.

Match opposant le Drakkar de Baie-Comeau et les Saguenéens de Chicoutimi de la LHJMQ Photo : Drakkar

Outre Samuel L'Italien, avec 1 but et 3 passes, l'ailier droit Nathan Légaré a contribué à la victoire avec 1 but et 2 passes.

Ivan Chekovich, avec 6 lancers et Jordan Martel, avec cinq, ont dirigé l'attaque. La formation locale a également remporté 39 des 72 mises au jeu.

Les Olympiques de Gatineau s'amènent au centre Henry-Leonard mercredi.