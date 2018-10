Un texte de Marilyn Marceau

Fred Pellerin, à Troyes, a vécu une expérience unique : entendre les chansons qu’il interprète habituellement seul sur scène, chanter par une chorale de 900.

Même s’il était au courant qu’il allait chanter avec un chœur, il a eu un petit choc lors de la première répétition.

Il y a un pognage de quoi quand tu arrives ici, parce que ce n’est plus une théorie ou un 900 sur un clavier d’ordinateur ou dans un courriel, c’est 900 personnes qui se sont déplacées.

Parfois avec lui, d’autres fois sans, les 900 choristes ont chanté Plus tard qu’on pense, Retenir le printemps et Amène-toi chez nous (de Jacques Michel).

Les choristes venaient surtout de la France et d'autres pays d'Europe. Une vingtaine de Québécois y étaient : des gens de Saint-Élie-de-Caxton et de Longueuil. Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

Son moment préféré? L’interprétation de Amène-toi chez nous, qui monte en crescendo et en nombre de voix au cours de la pièce.

Je fais le premier couplet tout seul […] et quand on arrive à 100, il y a quelque chose qui arrive, on chante en chœur, avec les mots prononcés quasiment mille ensemble, ça, ça arrache toute.

C'est la 26e année que le Grand Choral réunit entre 700 et 1000 choristes de la France et d’autres pays de la Francophonie pour présenter un spectacle lors du Festival Nuits des Champagne. Cette année, ils ont interprété les chansons de Fred Pellerin, Francis Cabrel et de Bob Dylan.

Fred Pellerin était l’animateur de la soirée, responsable d’introduire Francis Cabrel, avec qui il a aussi interprété une chanson. Il a aussi guidé les spectateurs à travers les chansons avec ses histoires et sa poésie.

Des chansons de Fred Pellerin ainsi que de Francis Cabrel, tous deux présents sur scène, étaient interprétées par les 900 choristes. Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

Les Français rencontrés après le spectacle ont dit être tombés sous le charme des talents de conteur.

La clause Caxton

Moi, j’ai l’habitude de faire mettre dans mes contrats une clause Caxton , raconte Fred Pellerin.

Son agente demande aux organisateurs et promoteurs de garantir la présence de Caxtoniens dans plusieurs des projets auquel Fred Pellerin participe.

C’est d’ailleurs ainsi que 75 résidents du village de la Mauricie s’étaient retrouvés à l’écran dans le film Babine.

Cette fois, Fred Pellerin a réussi à négocier la présence de quatre personnes de Saint-Élie-de-Caxton dans la chorale, dont l’accès est contingenté.

Je trouve que ça ajoute du torrieux dans l’aventure , dit-il.

Les choristes de Saint-Élie-de-Caxton Julie Hamelin (à droite) et Rosie Lafrance-Marcotte (à gauche) Photo : Radio-Canada/Josée Ducharme

Mais par-dessus tout, Fred Pellerin s’est négocié la possibilité d’avoir des gens avec qui pouvoir partager les souvenirs indescriptibles vécus à Troyes, une fois de retour au village.

La vie m’amène dans des détours assez étranges, intenses et chargés et on dirait que si on est quelques-uns à prendre la bouchée, après on peut en reparler et décanter cela et s’en rappeler.