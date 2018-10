Le portrait musical a bien changé depuis ces 40 ans, même si des artistes de la première heure sont toujours à l'oeuvre. Voici un tour d'horizon des gagnants à travers les années.

La première chanson de l'année

C'est Luc Plamondon et Michel Berger qui ont remporté le trophée de la chanson populaire de l'année au tout premier gala de l'ADISQ pour Le Blues du businessman, extraite de leur célèbre comédie musicale Starmania. Cette année-là, Starmania et ses têtes d'affiche Fabienne Thibault et Claude Dubois ont raflé plusieurs Félix, dont celui du disque de l'année et ceux des interprètes de l'année. Luc Plamondon ira chercher plusieurs trophées pour ses chansons dans les années suivantes, dont J't'aime comme un fou, chantée par Robert Charlebois, en 1983, et Incognito, interprétée par Céline Dion, en 1988.

Félix Leclerc, lauréat d'un seul Félix

Mis à part le Félix hommage que Félix Leclerc a reçu au premier gala, celui qui a accepté de donner son nom au trophée n'a jamais reçu d'autres prix jusqu'à son décès, en 1988. En 1979, il était en nomination dans quatre catégories pour son album Mon fils, mais il a perdu chaque fois. C'est une ironie que n'avait pas manqué de souligner l'animateur du gala, Louis-José Houde, en 2016. « Zéro en quatre! Le gars arrive ici, le trophée porte son nom, il se fait rincer toute la veillée! Il est bon, mais pas assez bon pour se gagner », avait-il lancé. On a appris récemment dans le documentaire Félix dans la mémoire longtemps qu'il n'aurait de toute façon pas été présent pour récolter ces prix; il a quitté le gala après avoir reçu son prix hommage des mains de Gilles Vigneault. « Papa a pris le trophée, a regardé la salle, a salué, il avait son petit air timide, un beau grand sourire. Et il est parti », a raconté sa fille Nathalie.

La reine Céline

Il va sans dire que la plus grande vedette du Québec est celle qui a été la plus récompensée à travers le temps, avec un total de 46 trophées. La diva a été en nomination pour la première fois en 1982 dans la catégorie Révélation, mais elle s'était fait coiffer par le groupe de la comédie musicale Pied de poule. C'est en 1983 qu'elle a gagné ses premiers trophées, notamment dans la catégorie Artiste s'étant le plus illustré hors-Québec et Interprète féminine de l'année. Les années suivantes, elle deviendra une abonnée du gala dans ces catégories. À l'âge de 40 ans, Céline Dion avait aussi reçu un prix hommage lors du gala de 2008. En 1990, sa décision de refuser le Félix de l'artiste anglophone de l'année, elle qui se jugeait d'abord et avant tout comme une chanteuse francophone, avait fait grand bruit.

Je tiens à remercier le public parce que je pense qu'eux autres ont compris que je n'étais pas une artiste anglophone. Céline Dion, lors du gala de 1990

Daniel Bélanger, populaire depuis toujours

L'auteur-compositeur-interprète s'est démarqué au gala de l'ADISQ dès la parution de son premier album, Les Insomniaques s'amusent, en 1992. L'année suivante, il reçoit le prix de l'album de l'année Pop/Rock pour ce disque, qui terminera aussi premier dans la catégorie des ventes. En 1994, il sera sacré interprète masculin de l'année. Au fil des années, Daniel Bélanger deviendra un habitué de ce gala à la sortie de tous ses albums, et il détient le record de trophées du côté masculin, avec un total de 22. Et sa popularité ne faiblit pas avec le temps; il a reçu deux Félix l'an dernier pour Paloma.

Isabelle Boulay, le record de l'interprète de l'année

De 1999 à 2003, c'est l'interprète gaspésienne qui s'est rendue chaque fois sur scène pour cueillir le prix de l'interprète féminine de l'année et livrer de longs discours qui ont fait sa renommée. Elle avait d'ailleurs repris son titre en 2007-2008, ce qui lui fait un total de sept trophées dans cette prestigieuse catégorie. Au total, Isabelle Boulay a remporté 19 Félix.

L'effet Star Académie

Dès les années 2000, plusieurs nouveaux visages ont pris leur place aux galas avec l'aide d'une influente téléréalité, Star Académie. Les anciens participants de l'émission Marie-Élaine Thibert, Maxime Landry, Annie Blanchard, Brigitte Boisjoli et Marie-Mai ont été récompensés. Marie-Mai est celle qui a remporté le plus de Félix; elle a été sacrée interprète féminine de l'année de 2010 à 2014, puis en 2016. Et c'est pas fini, l'oeuvre de Stéphane Venne qui était interprétée par les participants de la première cuvée, avait aussi remporté le prix de la chanson de l'année en 2003.

Mes Aïeux, le groupe le plus primé

Au cours de ces 39 années, c'est le groupe folk-traditionnel Mes Aïeux qui est le détenteur du plus grand nombre de trophées du groupe de l'année. Alors que des groupes comme Les Colocs et Les Cowboys Fringants ont réussi à gagner trois statuettes au fil des années, Mes Aïeux en a remporté cinq, en 2007, 2009 et 2010, ainsi qu'en 2012 et 2013.

Une nouvelle génération au sommet

Depuis les années 2000, une toute nouvelle génération d'artistes a pris une place prédominante dans le gala. Les Ariane Moffat, Coeur de pirate, Vincent Vallières, Alex Nevsky et Klô Pelgag sont rendus des habitués du gala, tout comme Les Soeurs Boulay, 2Frères, Philippe Brach, Patrice Michaud et Safia Nolin. Cela n'a toutefois pas empêché des artistes d'expérience de revenir sous les projecteurs récemment, comme Ginette Reno en 2009, Éric Lapointe en 2011 ou Jean Leloup en 2016.