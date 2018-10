La première grande image représente le navire de Samuel de Champlain, le premier explorateur à s’être rendu sur le territoire qu’est l’Ontario d’aujourd’hui.

La caravelle présente sur l’image souhaite illustrer les vagues successives d’immigration ayant construit l’Ontario français.

Le haut des armes porte le drapeau franco-ontarien, dessiné par Gaétan Gervais et Michel Dupuis et inauguré en 1975.

En bas de l’emblème, l’AFO y a ajouté la devise des Franco-Ontariens: « Nous sommes, nous serons ».

Le président de l’AFO, Carol Jolin, estime que le dévoilement des armoiries est un « moment important de la communauté ».