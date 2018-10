Dès qu’on ne me proposera pas substantiellement des noms de femmes pour la toponymie, je vais inscrire ma dissidence. Je ne changerai pas d’idée , affirme-t-elle.

Président du comité de toponymie, le conseiller Paul Gingues soutient que ce sont notamment les thématiques qui rendent les nominations de femmes plus difficiles. On ne peut pas réécrire l’histoire , plaide-t-il.

Près du boulevard René-Lévesque, par exemple, la thématique choisie était équestre tandis qu’au Carré Belvédère, on ne voulait nommer que des géologues.

Dans l’histoire de la ville de Sherbrooke, les géologues qui étaient sur place étaient pour la plupart masculins. Si vous avez remarqué aussi dans les noms proposés, il y a une personne. Le reste, c’est par rapport à des événements ou des mines. Faut pas en faire non plus un grand plat. Paul Gingues, conseiller municipal

Évelyne Beaudin réfute l’argument. J’ai grandi dans un quartier où ce n’était que des noms d’hommes. Et pourquoi? Parce que la thématique du quartier, c’était des premiers ministres et des évêques. C’est sûr que quand on choisit des thématiques où ça a été historiquement que des hommes, on ne trouvera jamais de femmes , avance-t-elle.

Évelyne Beaudin, conseillère municipale du district du Carrefour et chef intérimaire de Sherbrooke citoyen Photo : Radio-Canada

« Aucune volonté politique »

Selon Paul Gingues, il faut aussi éviter de juger des propositions du comité de toponymie dans leur ensemble, et non seulement pour celles présentées vendredi.

On a une banque de noms féminins qui s’agrandit tous les jours. Ça se fait de plus en plus. Faut rappeler aussi que ces noms-là étaient déjà prêts depuis plusieurs temps , soutient-il.

Un autre argument que réfute Évelyne Beaudin. Tout dépend de notre volonté politique et en ce moment, je n’en sens aucune , réplique-t-elle.

Parmi tous les noms de rues qui sont des noms de personnes, il y en a à peine 12 % qui sont des noms de femmes. Ce n’est pas quelque chose qui est en train de se résorber. Au rythme où on va, on est quasiment en train d’empirer la situation. Évelyne Beaudin, conseillère municipale

Si la conseillère a inscrit sa dissidence vendredi, les propositions du conseil de toponymie ont bel et bien été entérinées par le conseil municipal vendredi.