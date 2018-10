Pablo Mhanna-Sandoval est âgé de 18 ans. Ancien président de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), il étudie présentement à l'Université Carleton.

Face à lui, le président sortant, Carol Jolin. L'ancien président de l'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO) brigue aujourd'hui un second mandat et mise sur la continuité.

On veut continuer à faire avancer les dossiers sur la table , explique M. Jolin.

On a déposé quatre livres blancs sur lesquels on veut continuer de miser et il y a un cinquième qui s’en vient. Carol Jolin

M. Jolin entend également poursuivre les relations avec les nouveaux élus.

M. Mhanna-Sandoval souhaite apporter un second souffle à l’organisme qui défend les droits des Franco-Ontariens.

Je pense pouvoir apporter un nouveau souffle à l’Assemblée de la francophonie et continuer dans la même voie que celle que j’avais entreprise à la FESFO , note-t-il.

M. Mhanna-Sandoval veut également que l’AFO soit plus ferme envers le gouvernement de Doug Ford puisqu’il craint qu'il y ait des conséquences si trop de concessions sont faites sur les dossiers francophones.

Pablo Mhanna-Sandoval estime que le précédent gouvernement a « manqué le bateau » dans le dossier de l’Université de l’Ontario français.

Il déplore que l’Université ait reçu un mandat trop « restreint » pour offrir des cours en français dans la région du centre sud-ouest.