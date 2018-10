Un texte de Dominique Degré

Assis aux côtés de ses coéquipiers tous vêtus de rouge, Doug Palmer regarde attentivement la partie disputée entre des athlètes amateurs de plus de 80 ans qui se déroule sous ses yeux. Si l’âge des joueurs a de quoi retenir l’attention, c’est un facteur secondaire pour M. Palmer qui, du haut de ses 91 ans, est le doyen du tournoi.

Tant que ça me fera sentir bien, je vais continuer. L’âge n’a rien à y voir. Je suis chanceux d’avoir atteint cet âge , affirme l’ailier droit venu de Saint-Lambert pour participer au match.

Doug Palmer joue au hockey depuis qu'il est tout petit. Photo : CBC/Kimberley Molina

M. Palmer est l’un des 114 intronisés au Temple de la renommée du hockey 80 +, selon le président du Temple, Maurice Marchand. Une nouvelle cohorte de 27 joueurs y ont également fait leur entrée, samedi. Parmi les nouveaux membres, on compte Jack Thomas qui a chaussé des patins pour la première fois à sa retraite en 1994.

La clé, c’est de faire un peu d’exercice avant de commencer. C’est amusant, et ça aide à garder ma pression basse. Je vais continuer jusqu’à tant que je tombe en morceaux , lance avec humour Jack Thomas, un Ottavien qui aura 80 ans en décembre.

Jack Thomas a 79 ans et a chaussé des patins pour la première fois en 1994 lors de sa retraite. Photo : CBC/Kimberley Molina

Même si le Temple compte aujourd’hui au-delà d’une centaine de hockeyeurs octogénaires, l’organisation a eu des débuts beaucoup plus humbles lors de son premier tournoi.

Ç’a commencé en 2011 avec 6 joueurs, mais le sixième a oublié la date, et on a procédé avec cinq joueurs , avoue M. Marchand en riant et en ajoutant que 28 autres joueurs seront immortalisés à Saskatoon dans les prochains jours.

Maurice Marchand organise le tournoi du Temple de la renommée du hockey 80 + depuis 2011. Photo : Radio-Canada

On souhaite que ça se maintienne d’année en année […], mais que les gars de 70-75 ans continuent à jouer au hockey jusqu’à tant qu’ils aient 80 ans, pour pouvoir les introniser au Temple de la renommée , souhaite le président.

Avec les informations de CBC