Un texte de François Pierre Dufault

Colleen Soltermann a été élue sans opposition pour un premier mandat de deux ans à la présidence de l'organisme.

L'ancienne présidente du comité consultatif du gouvernement provincial pour les services en français, et ancienne membre du Bureau de direction de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, reprend le flambeau de Guy LaBonté, qui était en poste depuis 2014.

Colleen Soltermann se trouvait à l'extérieur de l'île au moment de l'assemblée générale annuelle de la SSTA qui avait lieu à Summerside, samedi. Elle avait déjà communiqué au préalable à l'organisme qu'elle était prête à en accepter la présidence.

Le directeur d'école Ghislain Bernard a été élu sans opposition pour un premier mandat à la vice-présidence de l'organisme porte-parole de la communauté acadienne et francophone. Il prend le relais de Gilles Benoît, qui s'est récemment fait élire à la vice-présidence de la Commission scolaire de langue française (CSLF) de l'Île-du-Prince-Édouard.

Pour moi, la SSTA est la voix de la communauté acadienne. Il faut sonder le terrain pour connaître les besoins et ensuite passer à l'action. Ghislain Bernard, vice-président de la Société Saint-Thomas d'Aquin

Le poste de secrétaire-trésorier de la SSTA est demeuré vacant à la suite de l'assemblée générale annuelle, faute de candidatures.

À la veille du 100e anniversaire de fondation de la Société Saint-Thomas d'Aquin, une centaine de ses membres se sont aussi questionnés, samedi, sur les moyens de protéger la langue française dans la plus petite province au pays.

Plusieurs membres de la communauté acadienne et francophone ont exprimé des inquiétudes par rapport à l'avenir de la langue et de la culture françaises, y compris dans la région Évangéline, qui fait pourtant figure de véritable village gaulois à l'Île-du-Prince-Édouard.

Ghislain Bernard, vice-président de la Société Saint-Thomas d'Aquin et directeur de l'école Pierre-Chiasson. Photo : Julien Lecacheur

Je crains que si nous ne faisons pas l'effort de parler français, nous allons tous finir par parler anglais , a prévenu Louise Gallant, de la région Évangéline.

Selon plusieurs participants à l'assemblée générale annuelle de la SSTA, le manque de places dans les centres de la petite enfance (CPE) de langue française représente la plus grande menace pour la pérennité du français à l'Île-du-Prince-Édouard.

Il y a des centaines d'enfants que nous ne sommes pas en mesure d'accueillir dans nos CPE. Ce sont des centaines d'enfants qui ne vont pas aller dans nos écoles françaises. Et ce sont [à plus long terme] des centaines de familles qui ne feront plus partie de la communauté francophone , s'est désolé Émile Gallant, le président de la CSLF.

La capacité d'accueil des CPE de langue française demeure limitée en raison d'une pénurie d'éducatrices, notamment. Selon plusieurs intervenants dans le domaine de l'éducation, les salaires sont trop bas pour recruter et retenir le personnel.

Il va falloir trouver une façon de rendre la profession [d'éducatrice de la petite enfance] plus attrayante , a insisté à son tour Ghislain Bernard, le nouveau vice-président de la SSTA qui est aussi directeur de l'école Pierre-Chiasson, dans la région de Tignish. Toutefois, les solutions ne sont pas légion, selon lui.

S'il y avait une solution simple, on l'aurait déjà trouvé. Ghislain Bernard, vice-président de la Société Saint-Thomas d'Aquin

Émile Gallant compte sur la SSTA et sur l'ensemble de la communauté acadienne et francophone de l'Île-du-Prince-Édouard pour faire pression sur le gouvernement provincial afin qu'il investisse davantage dans les CPE de langue française.