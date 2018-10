Les deux dirigeants ont été informés par le président turc Recep Tayyip Erdogan des détails sur le meurtre du journaliste, survenu au début du mois dans l'enceinte du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, lors d'entretiens bilatéraux samedi à l'occasion d'un sommet consacré à la Syrie avec la France, l'Allemagne et la Turquie.

Lors de la conférence de presse commune qui a suivi le sommet, la chancelière allemande a déclaré qu'elle était convenue avec Emmanuel Macron que, « dès que nous en saurons plus, que nous saurons qui est derrière, nous tenterons de trouver une solution ou une réaction européenne pour montrer que nous négocions sur la base de valeurs communes ».

Mme Merkel avait promis la semaine dernière la suspension des exportations d'armements allemands vers l'Arabie saoudite tant que les circonstances de la mort de Jamal Khashoggi n'auront pas été éclaircies. Berlin a, par ailleurs, appelé ses partenaires européens à faire de même.

De son côté, le président français a de nouveau indiqué, comme il l'avait fait la veille à Bratislava, qu'une fois la vérité sur la mort de Jamal Khashoggi sera connue, des sanctions « cohérentes » et « complètes » devront être prises. Mais « elles ne sauraient se limiter à tel ou tel secteur. Cela va dépendre des faits et des responsabilités qui seront établis, et ces sanctions ont vocation à se prendre au niveau européen, comme nous le faisons à chaque fois pour qu'il y ait une véritable coordination », a-t-il dit.