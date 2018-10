Les faux squelettes et les toiles d’araignée en coton sont loin de leur suffire. Elles passent des heures et des heures, au cours de l’année, à préparer leur fête, mettant à profit leurs talents manuels pour décorer chaque recoin de la maison. « Nous sommes un peu folles avec l’Halloween », déclare Chelsea.

Avec le souci du détail, la mère et la fille ornent chaque pièce de figurines faites à la main, d’accessoires et d’affiches. Le mérite en revient surtout à Penny, explique Chelsea. « Si elle doit souder, couper dans le bois ou sculpter de l’argile, elle le fera », dit-elle.

Au fil des années, elles ont mis en scène plus d’une douzaine de thèmes différents, dont celui des meurtres et mystères. Cette année, elles ont opté pour le thème du conte et ont conçu des vignettes représentant plus de 20 histoires.

La maison des Dufresne est décorée sur le thème des contes cette année. Photo : Radio-Canada

L’un des temps forts de la fête est une chasse aux casse-têtes et devinettes centrée autour du thème choisi. Une fois l’énigme résolue, les invités découvrent le thème de l’année suivante. Ils ont ainsi le temps de préparer leurs costumes.

Pour Chelsea, la magie se trouve dans les détails, et dans les mois de préparation. « Nous nous y mettons vraiment en juillet [...], mais en fait, nous en parlons toute l’année [...] c’est un exutoire pour notre créativité. »

Aucun pièce de la maison n'échappe aux décorations. Photo : Radio-Canada

Leur obsession mutuelle pour la fête de l’Halloween a commencé lorsque Chelsea était une petite fille, et que toutes deux planifiaient en détail le costume qu’elle allait porter.

Un rituel qui leur a manqué quand Chelsea a grandi. Les fêtes bruyantes ne satisfaisaient pas non plus ni la mère ni la fille. « En 2014, je me suis dit : “je ne veux plus aller dans les bars” », dit Chelsea.

« Nous sommes toutes les deux introverties. Donc on s’est dit que si l’on ne voulait pas aller aux fêtes des autres, peut-être que l’on devrait inviter les gens chez nous », explique-t-elle.