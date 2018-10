Un texte de Laurent Pirot

« Nous avons un bilan magnifique et nous voulons l'enrichir », a dit le ministre des Transports, qui s'exprimait samedi devant quelque 1200 militants réunis à Edmonton.

Brian Mason a accusé Jason Kenney et le Parti conservateur uni de « flirter avec des groupes extrémistes » et de se préparer à opérer des coupes importantes dans les dépenses. Il a comparé ce programme à celui mis en place par l'ancien premier ministre conservateur Ralph Klein, « un film d'horreur que nous ne voulons pas revoir ».

Notre bilan est menacé et il ne fait aucun doute que les prochaines élections seront difficiles. Brian Mason, ministre albertain des Transports

Le NPD est largement à la traîne du Parti conservateur uni de Jason Kenney dans les sondages et enregistre bien moins de dons que les conservateurs.

Notley fière de son bilan

La première ministre Rachel Notley a, quant à elle, insisté sur le bilan de son gouvernement lors d'un court moment d'échange avec les militants.

La première ministre a notamment rappelé que son gouvernement avait porté le salaire minimum à 15 $ et créé de nouvelles protections pour les travailleurs, tout en accompagnant la reprise de la croissance économique. « Notre province devrait connaître la plus forte croissance du pays l'an prochain et l'année d'après, a-t-elle lancé, c'est exactement comme ça que l'on construit une économie. »

Assurance dentaire et médicaments

Au cours des discussions sur le programme politique du parti, les membres ont souhaité, à l'unanimité, que l'assurance santé soit étendue aux médicaments, aux soins dentaires et d'optique. La ministre de la Santé Sarah Hoffman a promis de continuer à travailler dans ce sens.

Ils ont aussi demandé l'augmentation des aides versées aux personnes handicapées et aux aînés.